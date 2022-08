Clip: Bị cắm sừng, vợ "tung cước" đánh chồng và bồ nhí ngay giữa phố

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra trên một con đường ở Phồn Xương, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Cụ thể, sau khi bắt quả tang chồng ngang nhiên đi cùng nhân tình trên phố, người vợ và vài người bạn đã xông tới đánh ghen.

Hình ảnh được người đi đường ghi lại cho thấy, khi thấy vợ xuất hiện, người chồng đã chạy về phía nhân tình, vừa ôm chặt lấy cô ta vừa quay ra hét lớn và yêu cầu vợ dừng tay. Chứng kiến cảnh chồng ra sức bảo vệ người phụ nữ khác, vô vợ mặc áo trắng càng tỏ ra tức giận, lập tức xông tới đánh rồi giẫm lên cả hai người.

Khi căng thẳng lên cao, người vợ còn giật cả sợi dây bằng vàng trên cổ chồng rồi quất lên lưng anh ta cho hả giận. Chứng kiến sự việc, những người xung quanh chỉ đứng nhìn mà không ai tiến tới can ngăn.

Bị vợ cầm giày đánh tới tấp, anh chồng hét lên "gọi cảnh sát đi". Cuối cùng, sau một hồi đánh ghen, nhóm phụ nữ cũng chịu dừng lại.

Theo lời kể lại của những người chứng kiến, gã chồng phản bội sau đó bị vợ hộ tống về nhà, còn cô nhân tình thì kịp bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát tới.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn