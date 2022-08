Clip: Băng qua đường ray không quan sát, nữ tài xế nhận kết đắng

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô bị tàu hỏa tông trúng vì cố vượt qua đường ray, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Cụ thể, một chiếc xe ô tô màu trắng đang rẽ vào cua để băng qua đường sắt. Cùng lúc này, đoàn tàu bất ngờ đi tới, tông trúng vào đầu chiếc xe. Cú va chạm mạnh khiến chiếc ô tô con bị văng ra rồi tiếp tục đâm vào tường nhà dân sau đó xoay 180 độ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ở ngay gần đó ghi lại.

Thông tin thêm trên tờ Vietnamnet, sự việc xảy ra vào 11h18 ngày 24/8, tại khu vực đường dân sinh cắt ngang đường sắt thuộc địa bàn xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Chiếc ô tô hiệu Kia Cerato do một phụ nữ cầm lái, ngồi trên xe còn có một người phụ nữ khác.

Tại hiện trường xe ô tô con biến dạng, hư hỏng nặng, một mảng tường nhà dân bị tông sập. Rất may 2 người phụ nữ trên xe ô tô không bị thương nặng.

