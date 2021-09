Clip: 2 tên cướp hì hục đập tủ kính tiệm vàng và cái kết đầy hài hước

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được camera giám sát tại một tiệm vàng ghi lại cho thấy, có hai tên cướp đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt rồi đi vào trong cửa hàng.

Ngay sau đó, chúng dùng búa phang liên tiếp vào tủ kính trưng bày với ý định cướp vàng. Tuy nhiên, sau một hồi hì hục đập phá, tủ kính vẫn không hề vỡ.

Không để hai tên cướp phải chờ đợi hay vắt óc nghĩ kế, 2 nữ nhân viên đứng phía trong cửa hàng đã mang tất cả vàng dâng hết cho hai tên cướp. Sau khi vơ vét sạch số vàng có trong cửa hàng, cả 2nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra vụ cướp nhưng ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số cư dân mạng đều tỏ ra ngỡ ngàng với hành động của 2 nữ nhân viên bên trong tiệm vàng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn