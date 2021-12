Clip: 2 tài xế dừng xe, lao vào 'quyết chiến' kịch liệt ngay giữa đường gây ùn tắc cả đoạn dài

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 22/12 tại ngã ba Lai Khê, huyện Kim Thành, Hải Dương.

Ngay đoạn đầu clip, hai tài xế dừng xe ngay giữa đường rồi lao vào đánh nhau túi bụi bất chấp các phương tiện đang qua lại.

Rất nhiều người dân xung quanh đã can ngăn nhưng không thành. Hai người chỉ dừng lại cho đến khi lực lượng chức năng có mặt xử lý. Tuy nhiên, cả hai vẫn không vừa, liên tục đi đi lại lại với thái độ bực tức.

Sự việc xảy ra khiến đoạn đường bị ùn tắc dài. Nhiều người đoán rằng hai tài xế lao vào "quyết chiến" như vậy là do mâu thuẫn giao thông. Theo dõi đoạn clip, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự ngán ngẩm trước thái độ và hành động của cả hai tài xế.

"Gần Tết rồi đi lại cẩn thận chút, mà lao vào đánh nhau như vậy thì có được gì đâu. Mong các tài xế tỉnh táo, bớt nóng nảy chút thì giải quyết sự việc sẽ dễ dàng hơn";

"Hai bác này nóng quá, đánh nhau là dở rồi. Tết nhất đến nơi giúp nhau còn không được lại còn sinh sự".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn