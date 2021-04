Clip: 2 nữ sinh đâm vào đuôi ôtô, bị xe đi ngược chiều cán trúng

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 17h ngày 21/4, tại chợ Cồn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Cụ thể, vào thời điểm này, một chiếc xe ô tô đang di chuyển trên đường thì bất ngờ dừng lại, dường như để tránh người đàn ông phi xe từ trong nhà ra ngoài. Đúng lúc này 2 cô gái chạy xe máy cùng chiều phía sau không kịp trở tay, đâm mạnh vào đuôi ô tô.

Sau cú đâm, 2 cô gái bị bắn sang làn đường bên cạnh, cùng lúc ô tô khác chạy hướng ngược chiều lao tới đã cán trúng người họ. Hậu quả, một cô gái bị thương nặng, người còn lại trong tình trạng nguy kịch.

