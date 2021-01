Chúng ta hiểu gì về bản thân trước những chỉ số cơ thể?

Bước đầu của việc đánh giá sức khỏe tốt hay không, các chuyên gia thường đo các chỉ số cơ bản và quan trọng của cơ thể để đưa ra nhận định của mình. Những chỉ số này giúp bạn biết cần làm với gì bản thân để duy trì sức khỏe.

Những chỉ số sức khỏe quan trọng

Chỉ số huyết áp: Con số này miêu tả áp lực khi tim đẩy máu đi (áp lực tâm thu) và khi tim nghỉ giữa những lần đập (áp lực tâm trương). Chỉ số huyết áp càng cao đồng nghĩa với việc tim phải làm việc vất vả hơn để đưa máu đi khắp cơ thể. Chỉ số huyết áp cao có thể cho biết bạn đang bị bệnh cao huyết áp hay bị đau tim.

Chỉ số Cholesterol: Là con số đo lượng chất béo trong máu. LDL (low ensity lipoprotein) là loại cholesterol “xấu”, khi LDL tăng dẫn đến sự hình thành các mảng bám ở động mạch. HDL (high ensity lipoproteine) là loại cholesterol “tốt” vì chúng giúp đưa các LDL ra khỏi động mạch. Khi cơ thể có nhiều LDL cho thấy có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ rất cao.

Biết rõ các chỉ số cơ thể giúp bạn điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp cho bản thân. (Ảnh minh họa)

Nhịp tim: Nhịp tim đập càng nhanh có nghĩa là tim phải làm việc vất vả hơn để bơm máu. Nhịp tim cao khiến cơ thể hoạt động khó khăn hơn.

Chỉ số đường huyết: Việc kiểm tra lượng đường (hay mức glucose) trong máu để biết được khả năng hấp thụ lượng đường tinh chế của cơ thể và xem xét liệu cơ thể có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Các hệ chỉ số cơ thể nói nhiều về sức khỏe của bạn

Ngoài các chỉ số cụ thể nói trên, các hệ tính toán chỉ số dựa trên kết hợp các số đo cũng quan trọng không kém nhắc nhở bạn các vấn đề thường gặp trong sức khỏe.

Chỉ số BMI (Body mass index): Là tỷ lệ chuẩn hóa giữa trọng lượng so với chiều cao, được sử dụng như một chỉ số chung về hình thể. BMI được tính bằng cách chia cân nặng của bạn (đơn vị kg) cho bình phương chiều cao (đơn vị mét).

Phần trăm mỡ cơ thể (Body Fat Percentage - %): Chỉ số thể hiện phần trăm khối lượng mỡ so với khối tượng toàn bộ cơ thể. Chỉ số này cao ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn, dẫn đến nguy cơ dễ mắc các bệnh như tim mạch, huyết áp, tiểu đường... Lượng mỡ cơ thể phù hợp giúp bạn bảo vệ cơ thể: điều tiết nhiệt độ cơ thể, lưu trữ năng lượng và sản xuất hormone.

Tổng lượng nước cơ thể (Total Body Water Percentage - %): Chỉ số này thể hiện phần trăm tổng lượng chất lỏng so với khối lượng cơ thể. Nước có mặt ở mọi tế bào, mô và cơ quan nội tạng, giúp ổn định nồng độ các chất trong cơ thể. Đảm bảo tỷ lệ lượng nước trong cơ thể ở mức hợp lý sẽ giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ dẫn tới các vấn đề sức khỏe.

Chỉ số chất lượng cơ (Muscle quality score): Chỉ số giúp đánh giá trạng thái các cơ của cơ thể, xem bạn có thực sự khỏe ở độ tuổi của mình hay không.

Khối lượng xương (Bone mass - kg): Chỉ số thể hiện khối lượng xương trong cơ thể (Canxi và các khoáng chất khác). Lượng xương có quan hệ tỷ lệ thuận với lượng cơ của cơ thể. Chúng ta cần phát triển và duy trì hệ xương chắc khỏe và duy trì chỉ số khối lượng xương phù hợp với cơ thể.

Chỉ số vóc dáng (Physique rating): Tính năng này phân loại vóc dáng người dùng dựa vào tỷ lệ lượng mỡ và lượng cơ của bạn. Khi bạn hoạt động và tăng cường tập luyện, lượng mỡ cơ thể sẽ giảm, chỉ số vóc dáng cũng sẽ thay đổi rõ rệt. Ổn định về tỷ lệ lượng cơ và lượng mỡ sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn và giảm thiểu nguy cơ dẫn tới các vấn đề về sức khỏe.

Chỉ số mỡ nội tạng (Visceral fat rating): Chỉ số thể hiện lượng mỡ ở khoang bụng, bao bọc xung quanh các cơ quan nội tạng. Lượng mỡ nội tạng cao làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như đau tim, tăng huyết áp, tiểu đường... Chế độ sinh hoạt và ăn uống khoa học là cần thiết để phòng tránh tăng chỉ số mỡ nội tạng.

Biết các chỉ số, bạn làm gì?

Biết rõ các chỉ số cơ thể giúp chúng ta hiểu rõ cơ thể mình. Tuy nhiên, duy trì nó như thế nào một cách khoa học và ổn định lâu dài không phải là việc dễ. Phối hợp các hoạt động vận động cơ thể, đi kèm ăn uống hợp lý giúp giữ cho cơ thể chuyển hóa tốt và đóng góp vào việc duy trì chỉ số ở mức ổn định. Để lâu dài, việc quan trọng là cần cung cấp đủ các nhóm vitamin và khoáng chất nuôi dưỡng chức năng của cơ thể.

Tại Mỹ, việc bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe (BVSK) được người dân áp dụng đông đảo. Cuộc khảo sát năm 2019 của Hội đồng Dinh dưỡng có trách nhiệm Mỹ (CRN) cho thấy 76% người Mỹ sử dụng thực phẩm BVSK hàng ngày để giúp duy trì ổn định các chỉ số quan trọng của cơ thể. Cuộc khảo sát của CRN cũng chỉ ra, trên 50% người được hỏi quan tâm sử dụng vitamin và khoáng chất duy trì sự khỏe mạnh trong hoạt động thể thao, phòng tránh các bệnh phổ biến như huyết áp cao, mỡ máu, xương khớp, điều tiết nội tiết tố..

Người dân Mỹ đánh giá cao việc sử dụng thực phẩm BVSK kết hợp tư vấn của các chuyên gia tại điểm bán giúp họ đảm bảo sức khỏe mà không phải đến bệnh viện thường xuyên. Đó là lý do tại quốc gia này, hệ thống các cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe không cần kê đơn đồng thời có chuyên gia tư vấn rất phổ biến.

The Vitamin Shoppe là một trong những thương hiệu ngành vitamin và khoáng chất nổi tiếng nước Mỹ đã thành công với hệ thống phân phối này. Không chỉ có hơn 800 siêu thị bán hàng trên khắp xứ cờ hoa và các quốc gia lân cận, The Vitamin Shoppe còn bán sản phẩm của mình thông qua các kênh bán hàng online, bán hàng qua điện thoại lẫn OTC truyền thống. Thương hiệu cho ra đời hơn 7.000 sản phẩm với nhiều danh mục, đặc biệt tập trung cho chăm sóc sức khỏe thường nhật, tăng cường dinh dưỡng và thể trạng tốt nhất mỗi ngày cho người tiêu dùng.

Tại các siêu thị The Vitamin Shoppe có đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm, trực tiếp tư vấn cho khách hàng. Những chuyên gia này tư vấn cặn kẽ về sức khỏe và cách phối kết hợp các sản phẩm thực phẩm BVSK sao cho phù hợp nhất với các chỉ số cơ thể của khách hàng.

Mới đây, thương hiệu The Vitamin Shoppe được đưa về Việt Nam qua kênh đầu tư của Tập đoàn Kim Liên. The Vitamin Shoppe Việt Nam áp dụng chuẩn mô hình cửa hàng của Mỹ cũng như đội ngũ chuyên gia tư vấn sức khỏe. Đồng thời, tại cửa hàng, The Vitamin Shoppe Việt Nam trang bị các thiết bị, máy móc đo chỉ số cơ thể giúp khách hàng hiểu rõ hơn những chỉ số sức khỏe của cơ thể mình. Đây là điều hiện chưa có chuỗi cửa hàng nào ở Việt Nam có được. Ngày 9/1, The Vitamin Shoppe Việt Nam đã khai trương siêu thị thực phẩm BVSK đầu tiên của mình tại địa chỉ 58B Bà Triệu, Hà Nội.

Cửa hàng The Vitamin Shoppe Việt Nam tại 58B Bà Triệu, Hà Nội.

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống