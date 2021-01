Chui xuống gầm kiểm tra sự cố, tài xế bị xe tải cán tử vong

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào 21h30 ngày 4/1 tại lối ra trạm thu phí IC9 cao tốc Nội Bài – Lào Cai (thuộc địa phận xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, vào thời điểm trên, khi chiếc xe tải đang dừng ở trạm thu phí để trả tiền thì bị chết máy. Sau khi phát hiện ra sự việc, tài xế đã chui xuống gầm để kiểm tra. Điều đáng nói là ngay sau đó, chiếc xe đã tự trôi, cán qua người nạn nhân khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại sự việc đã lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận cho rằng, tài xế đã quên trả số kéo phanh khi xuống xe.

Thông tin thêm trên báo Giao thông, rạng sáng nay (5/1), Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp với công an địa phương tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Danh tính tài xế tử vong được xác định là Phạm Ngọc Tr., sinh năm 1989, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

