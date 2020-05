Chủ tiệm cắt tóc ngang nhiên kích dục cho khách

Chủ tiệm cắt tóc bị công an xã An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) lập hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Sử dụng các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh” là N.T.H.T (27 tuổi, HKTT tại ấp Mỹ Thạnh A, xã Lực Sỹ Thành, huyện Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long).

Khoảng 16 giờ ngày 22/5, công an xã An Phước kiểm tiệm hớt tóc “THOA”, địa điểm kinh doanh ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do N.T.H.T., làm chủ và phát hiện T. trực tiếp thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công án phát hiện tiệm hớt tóc này không dùng dao kéo, không có hoạt động cắt tóc mà trong phòng kín của tiệm hớt tóc này, T. đang có hành vi kích dục cho 1 khách nam tên N.T.M. (39 tuổi, trú tại Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) với giá 120.000đ/lần.

Tại cơ quan chức năng, T. khai nhận từ Vĩnh Long đến xã An Phước, Long Thành thuê mặt bằng mở tiệm cắt tóc, gội đầu. Khách đến tiệm sẽ được T. mời chào thư giãn. Sau khi thỏa thuận giá cả với khách, T. sẽ thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Thời gian qua lực lượng chức năng đã xử phạt nhiều đối tượng núp bóng cơ sở kinh doanh nhưng thực chất bán dâm cho khách.

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lưu Thị Thanh (SN: 1962, quê Thanh Hóa) về hành vi "Chứa mại dâm".

Theo đó, khuya 11/4, công an xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch tiến hành kiểm tra hành chính tại quán cà phê chòi lá ở địa chỉ ấp Trầu, xã Phước Thiền do Thanh làm chủ.

Tại đây, công an bắt quả tang 1 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm nên lập biên bản, thu giữ những tang vật có liên. Nữ nhân viên bán dâm là N.T.L.L. (20 tuổi) khai nhận mình và chủ quán là Thanh có thỏa thuận sẽ bán dâm khi khách có yêu cầu.

Khách cần vui vẻ, tới bến thì L. sẽ lấy 400 nghìn đồng/ lượt, L. nhận 200 nghìn đồng, còn lại chia cho Thanh.

