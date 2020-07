Chủ tịch SLNA: 'Trọng tài làm sai lệch kết quả trận đấu'

"Chúng tôi chẳng làm đơn khiếu nại hay kiện cáo gì đâu, bởi có làm cũng không thay đổi được kết quả trận đấu. Nhưng, rõ ràng trọng tài đã sai. Văn Cường lao ra vồ vào chân Văn Đức, đáng ra trọng tài phải rút thẻ đỏ với thủ môn Quảng Nam và cho chúng tôi hưởng 11m. Sau trận, Văn Đức có thề với tôi là đã bị cản trái phép. Thủ môn Văn Cường của Quảng Nam, là người gốc Nghệ An, cũng nói có lỗi, bất ngờ khi không bị phạt. Tình huống bàn thứ hai thì trọng tài chính không quan sát được mà dám quyết định bàn thắng. Ai có thể khẳng định bóng đã qua hoàn toàn vạch vôi chưa, khi cầu thủ của tôi đứng trên vạch vôi và dùng vai cản", ông Nguyễn Hồng Thanh nói với VnExpress sáng 6/7.

Tình huống Văn Đức bị thủ môn Văn Cường của Quảng Nam vồ bóng vào chân gây tranh cãi ở phút 58. Ảnh: Đắc Thành.

Trong trận thua 1-2 trên sân của Quảng Nam, cầu thủ SLNA có hai lần quây trọng tài phản đối các quyết định. Lần đầu tiên là ở phút 58, khi Phan Văn Đức ngã trong vòng cấm sau pha băng ra vồ hụt bóng của thủ môn Phạm Văn Cường, nhưng trọng tài không cho đội bóng xứ Nghệ hưởng phạt đền. Tới phút 89, trọng tài Nguyễn Minh Thuận tiếp tục bị đội khách phản đối khi công nhận bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Quảng Nam, dù Tuấn Tài đứng ngang vạch vôi, dùng vai phá bóng ra sau quả đánh đầu của Hữu Phước.

Sau trận đấu, Ban huấn luyện SLNA đã ngồi lại ngay trong phòng họp báo sân Tam Kỳ để làm đơn khiếu nại về vấn đề trọng tài. Tuy nhiên, khi đang viết dở, họ nhận được điện thoại yêu cầu tạm dừng, rút về nghỉ.

Cầu thủ SLNA quây trọng tài phản đối sau trận thua 1-2 trên sân Tam Kỳ ngày 5/7. Ảnh: Đắc Thành.

"Công tác trọng tài đang thực sự có vấn đề. Họ bắt thế thì chết các đội bóng", ông Nguyễn Hồng Thanh nói thêm. "Từ đầu giải, trọng tài mắc quá nhiều sai sót. Không chỉ SLNA, mà nhiều đội khác, như Nam Định, Hà Tĩnh, TP HCM..., cũng có trận chịu thiệt, phàn nàn. Trọng tài là con người, sai sót là khó tránh. Nhưng không thể sai liên tục, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả các trận đấu. Ban tổ chức giải và Ban trọng tài VFF nên xem xét xem trọng tài mắc lỗi vì chuyên môn, hay tư tưởng. Trọng tài là người cầm cân nảy mực, hãy công minh, sao cho các đội thắng thua là vì chuyên môn của họ, chứ không phải vì tiếng còi sai".

SLNA từng thắng Hà Nội 1-0 ngay trên sân Hàng Đẫy, duy trì thành tích bất bại và không thủng lưới bàn nào sau năm vòng đầu tiên. Tuy nhiên, ngay sau đó đội trắng tay liền ba trận, lần lượt thua TP HCM 1-3, Nam Định 0-3 và Quảng Nam 1-2, tụt xuống vị trí thứ sáu với 11 điểm.

Tác giả: Lâm Thỏa

Nguồn tin: Báo VnExpress