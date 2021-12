Chủ đầu tư dự án công - tư lớn nhất Bắc Trung bộ nợ thuế “khủng” gần 4 tỷ đồng

Dự án công - tư lớn nhất Bắc Trung bộ của Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm này, Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, địa chỉ KM 5, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh (Nghệ An) đang nợ tiền thuế, tiền phạt lên đến 3.806.743.089 đồng.

Với việc Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An không chấp hành thông báo nộp tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp, Cục Thuế Nghệ An đã thưc hiện cưỡng chế tài khoản nhưng không thu được tiền thuế nợ.

Vì vậy, ngành thuế Nghệ An đã ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với đơn vị này.

Bên cạnh đó, đơn vị này còn tồn 499 hóa đơn chưa sử dụng. Nếu sử dụng hóa đơn nêu trên kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (từ ngày 19/11/2021 đến ngày 18/11/2022) thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Qua quá trình tìm hiểu riêng của PV Tài chính doanh nghiệp, Chủ đầu tư dự án công - tư lớn nhất Bắc Trung bộ này cũng đã có “tiền lệ” về nợ thuế. Khi vào cuối năm 2020, Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng đã nợ thuế lên đến hơn 2 tỷ đồng, bị cưỡng chế hóa đơn và nằm trong “top” những doanh nghiệp nợ thuế lớn ở Nghệ An được dư luận đặc biệt quan tâm. Hiện nay, Công trình công - tư lớn nhất Bắc Trung bộ này đang trở thành Bệnh viện dã chiến số 8 tỉnh Nghệ An, đón nhận bệnh nhân Covid-19 vào điều trị.

Được biết, Dự án Bệnh viện ĐKHN Nghệ An - GĐ 2 với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng. Đây là dự án công - tư lớn nhất Bắc Trung bộ do Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án chậm tiến độ so với kế hoạch được duyệt đã dẫn tới các chi phí về lãi vay ngân hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An được xác định là 260 tỷ đồng và được thành lập bởi 3 cổ đông: Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare nắm giữ 51% vốn điều lệ, Công ty CP Đầu tư Cotec Gruop nắm giữ 9% vốn điều lệ, cả 2 cổ đông này góp vốn bằng tiền mặt. Bệnh viện ĐKHN Nghệ An góp 40% (104 tỷ đồng) vốn điều lệ bằng giá trị thương hiệu, uy tín; lợi thế vị trí địa lý đất và giá trị tiền GPMB… Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An Ủy quyền cho Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An là người đại diện phần vốn góp của nhà nước trong Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An là Phó Chủ tịch HĐQT và là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước trong công ty.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn