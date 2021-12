Chồng xách dao, chắn cửa phòng trọ đòi chém vợ, gọi điện thoại mách mẹ vụ ngoại tình

Mới đây, MXH xôn xao đoạn clip bắt quả tang vợ ngoại tình của một người chồng ở Tuyên Quang. Trong clip, người đàn ông mặc đồ đen, cầm dao và gậy sắt đứng trước cửa 1 phòng trọ.

Theo lời người chồng, anh đi từ Tuyên Quang xuống thăm vợ, nào ngờ bắt gặp cảnh tượng không thể ngờ trước mắt. Anh liên tục chửi thề và đe dọa: "'Tao nói mày nghe, mày sẽ không bao giờ có cơ hội. Đừng có há miệng ra nói em xin anh em nuôi con nữa nhé!".

Người chồng bắt quả tang vợ đang nằm với nhân tình (Ảnh chụp màn hình)

Anh chồng sau đó gọi điện thoại mách mẹ, kể tội vợ: "Mẹ có biết cảm giác của con như thế nào khi xuống đây không? Giáo dục cái gì nữa...".

Anh cũng gọi cho người bên nhà ngoại: "Dì Thanh ơi, cháu từ Tuyên Quang xuống đây, gặp 2 đứa nó đang ngủ với nhau. Dì bảo cháu làm như thế nào đây?".

Nói với "dì Thanh" xong, người chồng gọi tiếp cho mẹ vợ: "Con gọi mẹ mà mẹ không nghe, con quay lại một nam một nữ ở trong phòng đây. Con nói cho mẹ nghe nhé, con từ trên nhà xuống đây, không nói cho nó là con xuống, gần 200 cây con phi xuống đây để xem thái độ của bọn này như thế nào.

Xuống đây, con bắt nó mở cửa ra, một nam một nữ trong phòng, ngủ cùng nhau...".

Clip chồng xách dao đòi chém khi bắt quả tang vợ ngoại tình, gọi "mách" mẹ kể tội vợ

Mặc dù nhiều người dân ở hiện trường khuyên can anh chồng nhưng người này vẫn tiếp tục dọa dẫm, đòi gọi công an. Thậm chí, anh chồng còn lấy gậy phang tới tấp vào đôi nhân tình đang nằm trên giường.

Đoạn clip sau khi đăng tải nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người bày tỏ, dù người chồng có đau đớn đến đâu cũng không nên sử dụng bạo lực, chớ để "cả giận mất khôn".

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc