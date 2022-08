Chồng điên cuồng lái xe đâm vợ ngay giữa đường vì đòi ly hôn

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra trên một đoạn đường ở Thành phố Khabarovsk, Nga.

Cụ thể, sau khi xảy ra cãi vã trên xe, người vợ đã hét lên muốn ly hôn rồi bước ra ngoài khi chiếc xe đang đỗ giữa đường. Ngay sau đó, người chồng đã điều khiển chiếc xe ô tô màu xanh húc thẳng vào người vợ mình.

Cú húc mạnh khiến người phụ nữ bị ngã xuống đường. Lúc này, chiếc xe ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè và làm bật một gốc cây. Sau sự việc, cô vợ lấy tay ôm lưng, cố đứng lên nhưng lại khụy xuống vì đau đớn.

Ngay lập tức, những người chứng kiến đã gọi xe cấp cứu và cảnh sát tới hiện trường. Được biết, dù bị bầm tím người và tổn thương thận nhưng cô kiên quyết không nhập viện.

Vẫn chưa rõ liệu người chồng có bị bắt và buộc tội hay không.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn