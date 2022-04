Chồng cầm dao chém vợ nhiều nhát giữa phố rồi cứa cổ tay tự tử

Vụ việc kinh hoàng diễn ra vào chiều tối hôm thứ Năm, 14/4 tại Beach Road, Singapore, gây xôn xao dư luận nước này.

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, một người đàn ông 46 tuổi đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ (41 tuổi) của mình, ngay trên đường phố, cạnh đó là một chiếc ô tô đang đậu. Lập tức những người có mặt trên đường phố, chứng kiến vụ việc đều hét lên sợ hãi. Một số người định chạy đến ngăn cản đối tượng, nhưng lại bị hắn ta vung dao dọa chém.

Một số nhân viên trong quán ăn cạnh đó đã cố gắng ngăn cản hành vi man dợ bằng cách ném ghế và thùng rác vào người đàn ông.

Nhiều người đã cố gắng ngăn cản hành động man rợ của đối tượng bằng cách ném đồ đạc về phía hắn ta. (Nguồn: CNA, Straits Times)

(Nguồn: CNA, Straits Times)

Trong lúc vụ việc hỗn loạn đang diễn ra, người dân đã gọi điện báo cảnh sát. Sau đó, lực lượng chức năng lập tức có mặt để khống chế người đàn ông. Nhưng có lẽ tinh thần của hắn ta đang bị hoảng loạn và sợ hãi nên đã cố gắng cầm dao rạch cổ tay mình để tự tử nhưng không thành.

Về phía người vợ sau khi bị đâm, cô vẫn ngồi dậy được và tinh thần tỉnh táo.

Ngay sau khi khống chế được gã chồng, lực lượng chức năng đã đưa cả hai đến Bệnh viện Tan Tock Seng để chữa trị. Tại hiện trường, hung khí gây án của đối tượng được cảnh sát thu giữ.

Gã đàn ông cầm dao đâm vợ nhiều nhát, sau đó định cứa cổ tay tự tử nhưng không thành. (Nguồn: CNA, Straits Times)

Được biết đã có ít nhất 10 xe cảnh sát và một số xe cấp cứu có mặt ngay khi vụ xô xát diễn ra.

Thông tin từ lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) cho biết, đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ tấn công người phụ nữ ở khu vực đường Beach với tội danh cố ý giết người. Nạn nhân là một phụ nữ 41 tuổi, là vợ của đối tượng. Anh ta sẽ bị phán quyết tại tòa vào thứ Bảy tới đây. Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với án tù chung thân, án tù lên đến 20 năm và phạt tiền, hoặc cả hai.

Ông Jeremy Ang - Ủy viên Cảnh sát cho biết thêm: "Lực lượng cảnh sát xin gửi lời khen ngợi những người dân tại đấy đã không sợ nguy hiểm để ngan cản hành động của người đàn ông. Chúng tôi rất tự hào về các bạn".

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn