Chính quyền xã Nga My - Tương Dương: Có bao che cho cát tặc lộng hành …?

Từ những phản ánh của người dân xã Nga My, huyện Tương Dương (Nghệ An) về việc trên địa bàn xã có một công dân làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng đã thực hiện việc khai thác cát trái phép trong gần 10 năm nay. Việc khai thác với quy mô lớn, ngày đêm hàng chục lượt xe tải lớn nhỏ vào chở cát đi bán khắp nơi nhưng chính quyền địa phương không có một động thái quyết liệt nào để ngăn chặn. Điều đặc biệt, người dân này dường như “ôm” trọn cả đoạn suối, chỉ mình ông ấy được phép khai thác cát trên địa bàn, còn những người dân khác chỉ vào lấy một hay hai xe bò cũng không được phép. Ông V. V. T. một người dân trên địa bàn phân vân: “Không hiểu ông ấy làm như thế nào, dân gần đó muốn vô xúc một hay hai xe bò để xây cái gì cũng bị ông ấy đuổi. Con ông ấy thì lấy bao nhiêu cũng được, hỏi thì bảo mua của xã rồi”.

Để có cái nhìn khách quan ngày 8/12/2020, nhóm Pv Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu đã có buổi đi thực tế để kiểm tra những phản ánh của người dân có đúng sự thật hay không.

Đường dân sinh bị cày nát và còn vương vãi cát

Theo đó địa điểm khai thác ở dòng suối Ngân cách bản Na Ca - xã Nga My chừng hơn 1km, cách trụ sở UBND xã chừng 1,5k. Qua buổi khảo sát nhóm Pv ghi nhận, có hàng trăm khối cát được hút từ khúc suối trên, tập kết bên bờ suối. Đoạn đường từ cầu sắt bắc qua suối trên địa bàn đến địa điểm khai thác bị cày nát do xe có trọng tải lớn. Cát tặc cũng tự ý mở con đường xuống suối cho tiện cho việc vận chuyển. Trên con đường đi vẫn còn in hằn vết xe vừa mới vào chở cát đưa ra khỏi địa bàn.

Xe cộ đi lại nhiều tạo thành vệt mòn trong lòng suối

Mang những vấn đề này trao đổi chính quyền xã Nga My - Tương Dương (Nghệ An). Ông Lương Tuấn Dũng, Chủ tịch UBND được biết, thời gian trước cũng có tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn, nhưng giờ không còn nữa. Còn đống cát ở gần chân cầu sắt là của anh Phạm Viết Thiện (công dân ở địa phương) mua ở nơi khác về tập kết ở đó. Tháng 9/2020 UBND xã cũng đã ban hành văn bản số 86 về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn. Trong năm 2019 địa phương cũng đã tiến hành lập biên bản biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản với công dân Phạm Viết Thiện. Đồng thời ra quyết định chỉ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, buộc ông Phạm Viết Thiện phải dừng việc khai thác, đưa máy móc, phương tiện và con người ra khỏi khu vực vi phạm.

Tuy nhiên khi chúng tôi chất vấn về việc không có ai rỗi hơi mua cát ở nơi khác và chở ra bờ suối đổ thành đống. Đồng thời trưng ra các bức ảnh, đoạn clip về hàng trăm khối cát được tập kết ở khu vực rừng núi xa khu dân cư. Khi ấy vị chủ tịch này cho biết “Việc này chưa nắm bắt được và sẽ cho người đi kiểm tra”.

Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính bên đống cát lậu.

Chiều ngày 8/12, đích thân Pv dẫn vị chủ tịch này ra địa điểm khai thác cát trái phép. Chứng kiến hai đống cát to lù lù với số lượng hàng trăm khối nằm bên bờ. Tại đây ông Dũng và một số cán bộ xã mới công nhận đây là cát lậu. Cùng với lời hứa cuối giờ chiều cùng ngày sẽ cho Pv tiếp cận biên bản xử lý vi phạm đối tượng khai thác số cát trên. Tuy nhiên đến ngày 10/12/2020 Pv cố gắng liên lạc với ông Dũng để xin biên bản như lời đã hứa thì ông Dũng cho biết: “Số cát đó là của anh Thiện khai thác trước đó mấy tháng. Đó là cát dùng để xây dựng nông thôn mới và một số hộ dân xây mấy công trình tạm. Anh Thiện bảo khai thác từ tháng 2 hay tháng 3, mà tôi cũng chưa xác minh được với người dân”.

“Thực tế xã nhiều khi hay nhờ ông. Bữa (ngày) trước đã lập biên bản còn quyết định xử phạt có hỏi ý kiến Huyện. Huyện bảo để nghiên cứu, huyện cũng nói ông không buôn bán ra ngoài, tác động chỉ trong xã và rồi là dùng để làm đường giao thông nông thôn thì tạo điều kiện không vấn đề gì cả”, ông Dũng nói cho biết thêm Xã thì nhiều khi nhờ cậy, huyện nói tạo điều kiện, không vấn đề chi cả. Cũng với cung cách xử lý lấy lệ, buộc dừng hành vi khai thác cát trái phép, đưa máy móc, phương tiện, con người ra khỏi khu vực vi phạm như đã nói ở trên. Nên vấn nạn “cát tặc” lộng hành trên địa bàn xã Nga My diễn ra hết sức phức tạp. Điều mà người dân nghi ngờ về sự bao che của chính quyền sở tại không phải không có cơ sở.

Công văn thể hiện sự vào cuộc trên giấy khác và thực tế khác xa

Tạp chí DN&TH sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc, nhất là những thông tin xử phạt hàng trăm khối cát lậu được phát hiện dưới sự dẫn đường của Pv. Liệu lần này có ém nhèm đi, theo phương thức để lâu hóa thành bùm.

Tác giả: Ngọc Giáp

Nguồn tin: doanhnghiepthuonghieu.vn