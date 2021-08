Chiến sĩ công an đứng ngoài cổng, bất lực trước câu nói "phũ phàng" của mẹ: Ở cơ quan luôn đi con, hết dịch rồi về

Nếu gia đình nào có chồng hay con cái đang làm việc trong các lực lượng chống dịch tuyến đầu như công an, cảnh sát, đội ngũ y bác sĩ, chắc hẳn sẽ thấu hiểu cảm giác nhớ nhung, xa cách vì cả tháng trời không được gặp người thân.

Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc con gái hò reo, múa cho 2 y bác sĩ đứng ngoài cửa xem hay clip người vợ "phũ phàng" để lại túi hành lý tiễn người chồng đi làm nhiệm vụ khiến người ta vừa thương vừa buồn cười. Mới đây, một đoạn clip ngắn quay lại cảnh chiến sĩ công an về thăm nhà dưới đây cũng được dân tình "thả tim" rần rần vì người mẹ dù nhớ con da diết song vẫn tuyệt đối tuân thủ quy tắc phòng chống dịch.

Khi thấy đứa con trai mặc quân phục đứng khép nép ngoài cửa nói vọng vào xin mẹ mở cửa, người mẹ "tỉnh bơ", thong thả mang theo túi quần áo con tiến về phía cổng.

Chiến sĩ công an đứng "khép nép" ngoài cửa, bất lực trước sự "hắt hủi" từ người mẹ: "Ở luôn cơ quan đi con"

- "Gì thế Tí? Dịch quá con về làm chi? Lên cơ quan ở ít bữa hết dịch rồi về nghen. Nè đồ nè Tí". Giọng người phụ nữ lanh lảnh, thậm chí cô còn gọi yêu tên con bằng cái nickname quen thuộc thường gọi ở nhà là "Tí".

Nói xong, cô cầm túi quần áo luồn qua cửa, đưa cho cậu con trai. Chiến sĩ công an giọng có chút "nũng nịu", than với mẹ: "Ủa, mẹ không cho con vô nhà hả?".

Nhưng người phụ nữ vẫn "trước sau như một", cổng vẫn khóa chặt rồi nói với con: "Không, đi lên trên ở ít bữa đi con". Không thể khiến mẹ lung lay thêm, anh con trai đành ngậm ngùi nhận túi quần áo từ tay mẹ rồi leo lên xe đi khuất.

Sự "phũ phàng" một mực từ người mẹ khiến dân tình không thể nhịn cười. Nhiều người cũng hào hứng kể thêm câu chuyện của chính bản thân, khi bị bố mẹ "lạnh lùng" khước từ mỗi lần về thăm nhà trong mùa dịch.

- Bác nhà "bá đạo" thiệt chứ, nhất quyết không mở cửa để đưa túi đồ nữa. Nói thế vậy thôi chứ mẹ đau lòng lắm, hy sinh chỉ vì muốn tốt cho con.

- Mặc sắc phục nhưng vẫn là "Tí" của mẹ. Nghe giọng anh công an thấy tội à nha. Người mẹ chống dịch nghiêm túc nhất năm là đây!

Được biết chiến sĩ công an xuất hiện trong đoạn clip trên là Phan Vũ Anh, hiện đang công tác tại thành phố biển Nha Trang. Trên trang cá nhân của mình, đồng chí Vũ Anh chia sẻ nhiều bài viết cho thấy anh cả tháng qua, anh đã túc trực trong đơn vị 24/24. Ngày mưa dầm hay nắng gắt đều ngủ ngoài chốt, anh đều không được về nhà.

Những đêm trực khuya hay bữa cơm hộp ăn vội đã quen thuộc với đồng chí công an (Ảnh cắt từ clip)

Sau ngày bị mẹ "từ chối", chiến sĩ công an này còn hài hước đùa vui với bạn bè rằng: "Các bạn đừng đi đâu nhé, để tôi còn được về nhà chứ mẹ đuổi đi rồi". Tình cảm dễ thương, quấn quýt của hai mẹ con khiến dân tình không thể không thả thật nhiều "tim" cho chàng trai này!

