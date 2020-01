Chiêm ngưỡng con đường hoa đẹp “hút hồn” người dân xứ Nghệ

Your browser does not support the video tag.

Ngày 21/1 (tức 27 Tết), các công nhân đang tất bật hoàn thành nốt những công đoạn còn lại tại con đường hoa ở TP.Vinh. Mặc dù chưa hoàn tất, tuy nhiên con đường hoa nơi đây đã gây ấn tượng mạnh, thu hút rất đông người dân đến chụp ảnh, lưu giữ nhưng khoảng khắc đẹp.

Điểm nhấn tại TP.Vinh năm nay là con đường hoa.

Những con đường hoa được trang trí cầu kỳ, theo thiết kế với nhiều điểm nhấn tình tế gây ấn tượng đối với người dân khi đến đây thăm quan. Sắc hoa tràn ngập tuyến phố như khoác cho mỗi con đường một tấm áo mới trong ngày Tết.

Được biết, năm nay kinh phí để phục vụ trang trí đường hoa Tết hầu hết được vận động từ nguồn xã hội hóa, chủ yếu là do doanh nghiệp tài trợ. Đồng thời mỗi phường, xã được yêu cầu trang trí 300m đường tại chính địa phương mình trong dịp Tết, để nơi nào trên thành phố cũng có “điểm nhấn” riêng trong ngày Tết.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin