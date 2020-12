Chặt đứt đường dây mua bán ma túy từ Quế Phong về Diễn Châu

Ngày 5/12, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, sau hơn 2 tháng điều tra, Công an huyện Diễn Châu đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 01 đối tượng đang vận chuyển 2.000 viên hồng phiến từ biên giới Việt - Lào và đưa xuống địa bàn Diễn Châu tiêu thụ.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình và biện pháp nghiệp vụ cơ bản, các trinh sát Công an huyện Diễn Châu phát hiện một đường dây đưa ma túy từ huyện Quế Phong về Diễn Châu và một số huyện ven biển Nghệ An để tiêu thụ.

Đây là đối tượng chuyên cung cấp ma túy số lượng lớn cho các con nghiện trên địa bàn Diễn Châu và các huyện lân cận. Đối tượng này thường lấy “hàng” rồi di chuyển bằng phương tiện xe máy, xe ôtô để đi giao hàng. Lực lượng công an nhanh chóng xác định rõ đối tượng là Lô Văn Thanh (SN 1991) trú tại bản Cào, xã Quang Phong, huyện Quế Phong.

Đối tượng và tang vật thu giữ.

Sau một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, vào lúc 19 giờ ngày 8/11, trên Quốc lộ 48C thuộc khối 1, thị trấn Quỳ Hợp, Công an huyện Diễn Châu đã phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Lô Văn Thanh đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua khám xét, phát hiện trên người Thanh có mang theo một gói nhỏ nghi là ma túy.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu, Thanh khai nhận mua 2.000 viên hồng phiến có trọng lượng hơn 200 gam ở giáp biên giới Việt - Lào với số tiền 20 triệu đồng, sau đó đưa xuống địa bàn Diễn Châu để tiêu thụ.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân