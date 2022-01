CDC Nghệ An ra sao sau khi Giám đốc và Kế toán trưởng bị khởi tố vì liên quan Việt Á?

Tối 3/1, lãnh đạo ngành Y tế Nghệ An cho biết, công việc tại CDC Nghệ An đang diễn ra bình thường sau sự cố xảy ra vừa qua.

Sở Y tế Nghệ An cũng đã có công văn giao công tác điều hành CDC Nghệ An cho ông Chu Trọng Trang - Phó Giám đốc.

Ngoài 2 cán bộ bị Bộ Công an khởi tố là ông Nguyễn Văn Định (Giám đốc CDC Nghệ An) và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm (Kế toán trưởng CDC Nghệ An) thì những người được Bộ Công an mời ra làm việc đã được cho về.

Cụ thể, trước đó Bộ Công an đã mời 11 người tại Nghệ An ra phối hợp điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến vụ nâng khống giá kit test Covid-19 xảy ra tại Công ty Việt Á và CDC Hải Dương.

Trong số 11 người này có 8 người công tác tại CDC Nghệ An gồm Giám đốc, Kế toán trưởng và 6 thuộc cấp gồm thủ quỹ, cán bộ phòng kế hoạch, tổ đấu thầu. 3 người còn lại ở ngoài CDC Nghệ An.

Sau đợt này, Bộ Công an tiếp tục mời 2 người gồm Phó giám đốc CDC Nghệ An và một cán bộ ra để phối hợp làm việc.

Đến ngày 31/12, Bộ Công an đã có quyết định khởi tố đối với ông Nguyễn Văn Định và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan.

Sau khi khởi tố, cơ quan công an cũng đã triển khai tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của những người này để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An vừa bị khởi tố.

Từ đầu mùa dịch đến nay, CDC Nghệ An đã chi 60 tỷ đồng để mua sinh hóa phẩm, thiết bị phục vụ chống dịch. Trong đó có 28 tỷ đồng để mua 4 gói thầu của Công ty Việt Á. 4 gói thầu này có 2 gói chỉ định giá trị hơn 18,5 tỷ đồng.

Trước khi bị Bộ Công an khởi tố, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An từng khẳng định rằng ông chưa bao giờ liên lạc, chưa bao giờ gặp lãnh đạo Công ty Việt Á trong quá trình đấu thầu.

Ông Định cũng khẳng định chắc nịch rằng ông chưa bao giờ nhận một khoản tiền, khoản hoa hồng nào từ Công ty Việt Á hay đơn vị nào khác.

Hiện vụ việc này vẫn đang tiếp tục được Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

