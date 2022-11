Cầu hôn giữa trung tâm mua sắm như trong phim, câu trả lời của cô gái khiến anh chàng giãy đành đạch

Không giống như trong những bộ phim ngôn tình lãng mạn mọi người thường xem, cầu hôn nơi công cộng không phải lúc nào cũng đem lại cái kết có hậu, lãng mạn.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhiều cô gái rơi vào tình cảnh “dở khóc dở cười”, thậm chí tỏ ra khó chịu trước những màn cầu hôn như vậy.

Khi các cô gái tỏ ra khó xử, thậm chí khó chịu, nhiều người cũng tỏ ra ngượng ngùng theo. Thế nhưng, nhiều chàng trai còn tăng thêm sự khó xử, ngượng ngùng khi có những hành động khó hiểu.

Mới đây, đoạn clip ghi lại sự việc tại một trung tâm mua sắm lớn ở Nam Ninh, (Quảng Tây, Trung Quốc). Một người thanh niên mang theo một bó hoa lớn cùng hai chiếc túi đựng quà hàng hiệu, chờ đợi cô gái đi ra từ phía trong trun tâm mua sắm.

Chàng trai tỏ tình giữa trung tâm mua sắm lớn.

Anh chàng thể hiện rõ sự hào hứng trước màn cầu hôn. Khi cô gái bước ra, mọi ánh nhìn đều hướng đến cặp đôi với những ánh mắt chờ đợi, hào hứng.

Trước mặt cô gái, anh chàng đã hát những bài lãng mạn, buông những lời vui đùa để cô gái vui vẻ. Thế nhưng, sau tất cả những nỗ lực cô gái đã từ chối thẳng thừng màn cầu hôn của anh chàng.

Sau khi cầu hôn thất bại, anh chàng đáp lại bằng một phản ứng không ai ngờ đến. Nam thanh niên bất ngờ nằm vật ra giữa đường, tay chân vùng vằng dưới nền đất, kêu gào, giãy đành đạch như một đứa trẻ hờn dỗi cha mẹ.

Anh chàng nằm lăn ra đất giãy đành đạch khi bị từ chối khiến nhiều người ngán ngẩm.

"Nếu em không đồng ý, anh sẽ nằm ở đây vĩnh viễn!", nam thanh niên đe dọa cô gái.

Cô gái lúc này tỏ ra khó chịu, bỏ mặc chàng trai và quay bước đi. Sau cùng, lời đe dọa không có tác dụng, chàng trai không còn cách nào khác ngoài đứng dậy và rời khỏi trung tâm mua sắm.

Ngay sau khi đoạn clip màn cầu hôn của anh chàng được chia sẻ, nhiều cư đân mạng đã bình luận trách móc hành động khó hiểu của anh chàng. Nhiều người cho rằng, không phải cứ dùng sức ép đám đông là đối phương sẽ đồng ý, điều quan trọng trong tình yêu là tình cảm.

Một số ý kiến khác cho rằng, hành động của chàng trai trong trường hợp này không hề đáng yêu mà khiến người khác cảm thấy khó xử.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn