Cảnh sát nổ súng, trấn áp xe chở 8 bao tải ma tuý trị giá hàng trăm tỷ đồng

Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia vừa được lực lượng chức năng tỉnh này bắt giữ hơn 1 tháng trước.

Trong vụ án này, công an đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Vừ A Thắng (SN 2001), Giàng A Minh (SN 1999) Lỳ A Pó (SN 2000), Mùa A Vừ (SN 1988), đều trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biện.

Đây là đường dây ma túy rất lớn, mỗi chuyến "hàng" của các đối tượng này vận chuyển thường có lượng ma túy khủng lên đến hàng trăm kg. Chúng luôn thủ vũ khí nóng, sẵn sàng quyết tử khi bị phát hiện ở dọc đường. Việc vận chuyển luôn được tổ chức kín kẽ nhằm "cắt đuôi" cảnh sát.

Trước đó, ngày 7/12, sau nhiều tháng theo dõi, khi nhận được thông tin các đối tượng trinh chuẩn bị thực hiện một phi vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào qua địa phận huyện Kỳ Sơn. Hàng chục trinh sát Công an tỉnh Nghệ An lập tức lên đường để phá án. Nhiều tổ trinh sát được bố trí mật phục dọc quốc lộ 7.

5h sáng 8/12, khi chiếc xe chở 4 đối tượng chạy đến khu vực xã Tam Đình (Tương Dương), các mũi công tác đồng loạt bất ngờ chặn đứng chiếc xe lại.

Sau loạt đạn bắn chỉ thiên, các trinh sát nhanh như chớp xông lên phá cửa kính ô tô tóm gọn các đối tượng trong xe bán tải.

Khám xét tại chỗ, Ban chuyên an thu giữ 8 bao tải trong đó có 150 bánh heroin và 126 túi hình hộp được bọc như gói là ma túy dạng đá.

Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận số hàng nói trên là heroin và ma túy dạng đá vừa nhận từ các đối tượng người Lào không rõ tên tuổi địa chỉ, định vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Theo giá chợ đen giao dịch, số ma túy mà các đối tượng vận chuyển có giá lên đến cả trăm tỷ đồng.

Tác giả: Đoàn Lý

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết