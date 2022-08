Cãi nhau, nam thanh niên lái siêu xe cán qua người bạn gái

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại Chiết Giang, Trung Quốc và đã được người dân ghi lại.

Cụ thể, một nam thanh niên ngồi trong chiếc ô tô Porsche màu đen đang cãi nhau với một cô gái mặc áo đỏ ngồi trên mặt đất. Lúc này, cô gái vẫn gác chân vào trong ô tô và dùng tay nắm lấy cánh cửa xe.

Sau một hồi cãi vã, nam thanh niên muốn đóng cửa xe lại nhưng cô gái vẫn không chịu buông tay. Do đó, anh chàng đã dùng chân gạt chân của cô gái ra khỏi xe. Thế nhưng, cô gái vẫn cố gắng níu giữ và ngồi trong tư thế nửa trên xe nửa trên mặt đất.

Thấy cô gái không chịu bỏ cuộc, nam thanh niên liền lùi xe, chèn qua người đối phương. Khi nam thanh niên lái xe đi, cô gái nằm bất động trên mặt đất.

Theo cảnh sát, cô gái may mắn sống sót sau vụ tai nạn nhưng bị thương nhiều chỗ trên cơ thể. Nam thanh niên đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn