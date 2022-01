Các địa phương quy định thế nào đối với người dân về quê ăn Tết?

Chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022. Một số địa phương bắt đầu đưa ra những quy định, khuyến cáo đối với người dân về quê ăn Tết, trong đó không ít quy định gây tranh cãi trong dư luận.

TP Thanh Hóa khuyến cáo công dân không về quê

Mới đây, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa có thư ngỏ gửi các tầng lớp nhân dân trong địa bàn TP Thanh Hóa và người dân TP Thanh Hóa đang làm việc tại tỉnh ngoài, nước ngoài... về việc tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết; nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, gây "bão" trong dư luận.

Thư ngỏ của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa.

Theo nội dung thư ngỏ, hiện nay, tình hình dịch trên địa bàn TP Thanh Hóa đang diễn biến phức tạp, khó lường, số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng với nhiều ổ dịch phức tạp xuất hiện tại các điểm công cộng tập trung đông người.

Vì vậy, thành phố kêu gọi nhân dân tích cực vận động và thông báo cho con em, người thân trong gia đình đang sinh sống, học tập, công tác xa quê biết được tình hình phức tạp của dịch bệnh tại địa phương và tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết.

Trả lời báo chí về việc này, ông Lê Anh Xuân - Bí thư Thành ủy Thanh Hóa khẳng định việc Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có thư ngỏ đến người dân là khuyến cáo, vận động, chứ Thành phố Thanh Hóa không cấm người dân đi lại, thăm người thân và gia đình vào bất cứ dịp nào chứ không riêng gì dịp Tết Nguyên đán. Chính quyền thành phố mong người dân khi trở về quê chấp hành tốt, đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 để đón Tết an toàn, vui vẻ.

Người từ “vùng đỏ’ về Vĩnh Phúc phải cách ly 7 - 14 ngày

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng vừa ra công văn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người từ địa phương khác đến/về Vĩnh Phúc và người tiếp xúc gần (F1).

Đối với người đến/về từ địa bàn có dịch (cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa), người tiếp xúc gần (F1) nếu tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp), liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điếm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): Thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà/nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú), tự theo dõi sức khoẻ trong 7 ngày tiếp theo.

Các trường hợp trên phải tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Ngoài ra, những người này phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7.

Đối với người tiêm chưa đủ liều vaccine hoặc chưa tiêm vaccine, chưa được công bố khỏi bệnh COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày. Trường hợp không đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú thì thực hiện cách ly y tế tập trung. Đồng thời, những người này phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, thứ 3 và ngày thứ 14.

Tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu người đến/về địa phương phải thực hiện nghiêm 5K, các quy định phòng, chống dịch hiện hành của Bộ Y tế và tỉnh.

Bắc Giang kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi địa bàn

Đến nay, tỉnh Bắc Giang vẫn yêu cầu người đến từ tỉnh, thành có ca nhiễm cộng đồng vào địa bàn phải có kết quả test nhanh âm tính trong 48 giờ, hoặc giấy xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ.

Người dân được yêu cầu hạn chế tụ tập, tổ chức ăn uống đông người trong dịp Tết Nguyên đán, các lễ hội đầu xuân. Ngoài ra, chính quyền kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi địa bàn dịp lễ, Tết để giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh.

Địa phương khuyến khích doanh nghiệp rút ngắn thời gian nghỉ Tết Âm lịch, giữ chân công nhân ở lại, không về quê. Tiền lương lẫn phúc lợi cho người lao động thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.

Người từ "vùng đỏ" về Quảng Trị phải cách ly tập trung

Ngày 5/1, tỉnh Quảng Trị ban hành quy định mới về phòng, chống dịch đối với người về từ vùng dịch và người nhập cảnh.

Trong đó tỉnh yêu cầu đối với người tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trở về từ "vùng cam" cách ly tại nhà tối thiểu 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.

Đối với người về từ "vùng đỏ" phải cách ly tập trung tối thiểu 7 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo. Người đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng về từ "vùng đỏ" thì cách ly tại nhà 14 ngày.

Đối với người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều về từ "vùng vàng" thì cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7.

Với người về từ "vùng cam" cách ly tập trung tối thiểu 7 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo; người về từ "vùng đỏ" cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày và cách ly tại nhà 14 ngày tiếp theo sau cách ly tập trung.

Quảng Nam vận động người dân ở nơi có dịch không về quê

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm.

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Nam vận động người dân ở vùng dịch không về quê dịp Tết. (Ảnh minh họa)

Các địa phương phải chủ động dự báo, đánh giá nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh và từng địa phương để xây dựng, thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Các địa phương tuyên truyền nhân dân vận động người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch không trở về tỉnh khi không thật sự cần thiết; kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về địa phương phải thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi y tế, cách ly theo quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội, vui xuân, đón Tết, kỷ niệm ngày truyền thống, sinh hoạt tôn giáo, đám cưới, gặp mặt, mừng thọ, đám tang… theo đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Ninh Thuận “không ngăn sông cấm chợ”

Ngày 7/1, trả lời VTC News, ông Lê Văn Chương, Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận cho biết, việc người dân về quê dịp Tết Nguyên đán sắp tới cơ bản vẫn bình thường, địa phương không "ngăn sống cấm chợ", chỉ khi nào người về từ vùng có yếu tố dịch tễ, hoặc đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hay chưa thì sẽ có cách ứng xử khác. Việc này, UBND tỉnh đã có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết.

"Cách ly hay không cách ly là do đối tượng nào sẽ có ứng xử khác nhau, ví dụ như ở vùng xanh, vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ, tùy theo từng trường hợp và phân theo tới từng thôn, khu phố. Đơn cử như người về từ thôn, khu phố vùng đỏ thì ứng xử khác. Về từ vùng xanh ứng xử khác", ông Chương nói.

Trong Công văn của UBND tỉnh Ninh Thuận mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn các ngành, địa phương tập trung thực hiện xét nghiệm tầm soát có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng công tác giám sát dịch bệnh, tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, cơ sở y tế với Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự để giám sát chặt chẽ người từ bên ngoài về địa phương, nhất là trong dịp lễ, Tết để kịp thời phát hiện các ca nhiễm liên quan biến chủng mới Omicron; khi phát hiện phải truy vết, cách ly ngay, sớm điều trị để không gây quá tải cho các cơ sở y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát, hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết trong dịp lễ, Tết sắp đến, cần thiết áp dụng các biện pháp quản lý ở mức độ cao hơn.

Bình Phước, Bình Thuận không có rào cản gì

Ông Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế Bình Phước cho biết, dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân Bình Phước về quê ăn Tết bình thường, không có rào cản gì, chỉ cần thực hiện tốt quy định 5K và khai báo với y tế với địa phương.

"TỉnhBình Phước vẫn căn cứ Nghị quyết 128 của Chính phủ để có những biện pháp phù hợp đối với những người dân xa quê về nhà đón Tết", ông Đức nói.

Người dân rời TP.HCM về quê hồi tháng 9/2021. (Ảnh minh họa)

Mới đây, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn 02 về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thời gian áp dụng kể từ ngày 3/1/2022.

Đáng chú ý, so với lần phân cấp độ dịch gần đây nhất (ngày 30/12/2021), toàn tỉnh từ cấp độ 2 (vùng vàng - nguy cơ trung bình) lên cấp độ 3 (vùng cam - nguy cơ cao). Trong đó, 10/11 huyện, thị xã, thành phố ở vùng nguy cơ dịch cấp độ 3 gồm: Đồng Xoài, Phước Long, Bình Long, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản, Đồng Phú, Bù Đăng, Chơn Thành, Phú Riềng; riêng huyện Bù Đốp thuộc vùng nguy cơ dịch ở cấp độ 2.

Đối với cấp xã, tỉnh có 8 xã ở vùng nguy cơ dịch cấp độ 1 (vùng xanh - nguy cơ thấp); 23 xã có nguy cơ dịch cấp độ 2 và 80 xã có nguy cơ dịch cấp độ 3. Như vậy, đã tăng 38 xã so với thời điểm phân loại cấp độ dịch trước đó (ngày 30/12/2021).

Tại tỉnh Bình Thuận, ông Lê Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, người dân về quê ăn Tết Nguyên đán chỉ phải khai báo y tế đầy đủ, không có rào cản gì hết. "Các tổ giám sát y tế cộng đồng theo dõi, báo cáo số lượng người từ các địa phương khác trở về quê, nếu người nào có yếu tố dịch tễ thì khai báo đầy đủ", ông Minh nói.

Nhiều tỉnh miền Tây yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5K

Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, người dân về quê trong dịp Tết Nguyên Đán không cần phải khai báo y tế nhưng phải chấp hành tốt các biện pháp 5K, hạn chế tối đa tập trung đông người.

“Địa phương đang phòng chống dịch theo cấp độ 2. Mỗi tuần địa phương đánh giá cấp độ 1 lần và sẽ điều chỉnh theo cấp độ”, ông Đoàn Tấn Bửu nói.

Người dân miền Tây về quê tránh dịch hồi tháng 9/2021. (Ảnh minh họa)

Tại An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, khi người dân về quê cần khai báo y tế với địa phương và thực hiện các biện pháp 5k trong phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng khuyến khích người trở về quê tự xét nghiệm COVID-19 để đảm bảo an toàn cho người thân và những người xung quanh.

“Nếu người dân trở về có điều kiện thì nên test để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, cho người thân, nhất là những người trong gia đình có người lớn tuổi, người có bệnh nền”, ông Nguyễn Thanh Bình khuyến cáo.

Còn tại Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định, địa phương không lập chốt chặn trong đợt Tết Nguyên đán sắp tới. Người dân từ các tỉnh trở về nên tự giác khai báo y tế tại địa phương nơi lưu trú.

“Trường hợp chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine thì phải tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nói.

Tương tự, chính quyền Cà Mau cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trở về quê ăn Tết.

“Địa phương khuyến cáo người dân nên thực hiện 5K, có ý thức trong phòng, chống dịch. Đặc biệt người dân từ các tỉnh trở về phải lưu ý theo dõi sức khoẻ. Nếu có biểu hiện ho sốt hay các triệu chúng nghi ngờ thì phải tự xét nghiệm. Nếu dương tính thì kịp thời báo ngay cho y tế địa phương để được hỗ trợ trong công tác điều trị”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt thông tin.

