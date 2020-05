Cá sấu lôi nhau lên bờ kịch chiến giữa sân golf

Nhiều người cho rằng, cá sấu thường chỉ có ở những dòng sông ở châu Phi hay tại các khu rừng thì hoàn toàn sai lầm. Ở Mỹ, chúng sống ngay bên cạnh con người nhất là những hồ nước ở sân golf.

Hai con cá sấu lên bờ để tham gia cuộc chiến

Mới đây, hai con cá sấu đã bị bắt gặp tại Câu lạc bộ Golf tại Hilton Head Lakes khi chúng lên bờ để tham gia một cuộc chiến tay đôi. Tất cả những người có mặt đều ngỡ ngàng trước những gì diễn ra.

Đây có thể là cuộc chiến tranh giành lãnh thổ và nguồn thức ăn và rõ ràng, không có bất cứ sự khoan nhượng nào ở đây. Cả hai đều tham gia cuộc chiến như một trận đấu sinh tồn.

Những đòn tấn công được hai bên liên tiếp thực hiện và thậm chí, chúng còn bị "khóa hàm" khi ngậm chặt miệng vào nhau. Cuộc chiến diễn ra khoảng 2 tiếng đồng hồ nhưng không có bất cứ con nào bị bỏ mạng.

Không có bất cứ sự khoan nhượng nào trong cuộc đụng độ này

Rất đông người chơi golf kinh ngạc với cảnh tượng đang diễn ra

Những trận chiến của kẻ hung dữ nhất dưới nước



Clip cá sấu lên bờ tấn công:

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: Báo Đất Việt