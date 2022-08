Ca COVID-19 mới tiếp tục tăng, 2 F0 tử vong tại Tây Ninh

Theo Bộ Y tế, hôm nay cả nước có thêm 14.132 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.104.180 ca.

Số bệnh nhân nặng phải nhập viện liên tục gia tăng. Hôm nay có 146 bệnh nhân nặng đang điều trị (tăng 27 ca so với ngày trước đó), trong đó có 131 ca thở ô xy qua mặt nạ, 6 ca thở ô xy dòng cao HFNC, 1 ca thở máy không xâm lấn và 8 ca thở máy xâm lấn.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.392.859 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.834 ca nhiễm).

Ca mắc COVID-19 mới tiếp tục gia tăng.

Trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 2 ca tử vong tại Tây Ninh. Trong những ngày qua, Việt Nam liên tục ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.108 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trước số ca mắc gia tăng, tăng số bệnh nhân nặng và tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đến lịch tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 thì nên tiêm; trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi nên tiêm vaccine mũi 2 và trẻ tử 12-17 tuổi tiêm mũi 3 để chuẩn bị bước vào năm học mới.

Tác giả: Trần Hằng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân