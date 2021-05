Bộ Xây dựng lên tiếng về vụ sập đổ dàn nóng điều hòa ở An Bình Plaza

Đại diện Bộ Xây dựng vừa có ý kiến trả lời về nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục; đồng thời, chấn chỉnh để tránh xảy ra sự cố tương tự về chất lượng công trình sau sự cố sập sàn thép đỡ các cục nóng điều hòa tại toà nhà An Bình Plaza thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào ngày 27/4.

Chưa xác định được chính xác nguyên nhân sự cố

Đại diện Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết Cục này là đơn vị thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công của công trình An Bình Plaza theo thẩm quyền. Qua kiểm tra, rà soát lại hồ sơ đã thẩm định, toàn bộ quá trình thực hiện công tác thẩm định đã tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng hiện hành về thẩm quyền, trình tự, nội dung thẩm định.

Nội dung chủ yếu của công tác thẩm định thiết kế gồm đánh giá phù hợp với quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, đánh giá giải pháp thiết kế đảm bảo an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thiết kế.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nguyễn Tiến Đạt.

Đối với vụ việc sập đổ dàn nóng điều hòa rơi xuống đúng khu vực sân chơi trẻ em thì tại bản vẽ mặt bằng tổng thể và mặt bằng tầng 1 được đóng dấu xác nhận thẩm định, vị trí sân chơi trẻ em chỉ được thể hiện là khu vực cây xanh cảnh quan.

Việc đưa ra đánh giá đảm bảo an toàn chịu lực, an toàn đối với công trình được dựa trên cơ sở kết luận của báo cáo thẩm tra do nhà thầu đủ năng lực thực hiện. Công trình này đã được tư vấn thẩm tra đánh giá an toàn.

Tại hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được đơn vị thẩm tra đóng dấu xác nhận đã đưa ra giải pháp thiết kế sàn đỡ cục nóng điều hòa, chi tiết liên kết cùng với các chỉ dẫn kỹ thuật cần lưu ý thực hiện trong giai đoạn thi công, theo chỉ định của nhà cung cấp.

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc Tú - Trưởng phòng Quản lý an toàn xây dựng (Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng), cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố tại dự án An Bình Plaza, Cục Giám định đã cử đoàn công tác xuống hiện trường xem xét vụ việc và yêu cầu chủ đầu tư rà soát, kiểm tra lại hiện trạng công trình so với yêu cầu thiết kế.

Đặc biệt là đối với các kết cấu đỡ cục nóng điều hòa, các kết cấu tương tự (sử dụng để treo, đỡ các thiết bị, đường ống kỹ thuật lớn) và khung, biển quảng cáo trên công trình. Đồng thời, có cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân và người tham gia giao thông ngay bên dưới, bên cạnh công trình.

Ghi nhận tại hiện trường, sự cố sập sàn thép đỡ cục nóng điều hòa có kích thước 18 m x 1,5 m, đỡ 7 cục nóng điều hòa ở độ cao khoảng 4 m; trong đó, có 2 cục nóng kích thước mỗi cục 1,6 m x 0,9 m x 0,87 m và 5 cục nóng có kích thước mỗi cục là 1 m x 0,9 m x 0,3 m.

Xác định sơ bộ nguyên nhân ban đầu, sự cố xảy ra là do một doanh nghiệp thuê văn phòng tại công trình đã tiến hành lắp đặt các cục nóng điều hòa có kích thước như nói trên; trong đó, có 2 cục nóng VRV kích thước lớn, tải trọng khoảng 200 kg/cục, bố trí tập trung tại một vị trí gây bất lợi cho kết cấu, dẫn tới mất ổn định và sập đổ kết cấu.

Để xác định chính xác nguyên nhân sự cố, Cục Giám định đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thuê đơn vị tư vấn độc lập có uy tín để rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các khâu thiết kế, lắp đặt và sử dụng sàn thép.

Cục Giám định đã kiểm tra công tác nghiệm thu

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng là đơn vị đã thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu toà nhà An Bình Plaza theo thẩm quyền. Nội dung kiểm tra gồm sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng của chủ đầu tư và các nhà thầu; tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Quá trình kiểm tra cho thấy chủ đầu tư và các nhà thầu về cơ bản đã đảm bảo các điều kiện để đưa công trình vào khai thác sử dụng. Do đó, Cục Giám định đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư để đưa vào khai thác, sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, hạng mục sàn thép đỡ các cục nóng điều hòa đã được lắp đặt theo thiết kế được duyệt, đã được chủ đầu tư, tư vấn giám sát nghiệm thu theo quy định.

Tuy nhiên, sau khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư đã cho doanh nghiệp thuê văn phòng, đơn vị thuê văn phòng đã lắp đặt các cục nóng điều hòa trên giàn thép để sử dụng như đã nêu trên. Ngoài ra, tại khu vực cây xanh cảnh quan có bố trí một số thiết bị vui chơi cho trẻ em phục vụ tiện ích cư dân.

Người quản lý, sử dụng công trình phải chịu trách nhiệm

Về trách nhiệm của các bên có liên quan, Bộ Xây dựng khẳng định chủ đầu tư và các nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng công trình theo thiết kế được duyệt trong quá trình thi công xây dựng; chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng công năng thiết kế, thực hiện đúng quy định về vận hành, bảo trì công trình xây dựng trong quá trình khai thác, sử dụng công trình.

Như vậy, việc để xảy ra sự cố sập sàn đỡ cục nóng điều hòa trong quá trình khai thác, sử dụng tại tòa nhà An Bình Plaza thuộc trách nhiệm của người quản lý, sử dụng công trình.

Ngoài ra, sau khi rà soát lại các khâu thiết kế, lắp đặt, sử dụng sàn thép đỡ cục nóng điều hòa, xác định chính xác nguyên nhân gây ra sự cố, sẽ xác định được trách nhiệm của các bên có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để ngăn ngừa tình trạng trương tự tại các công trình xây dựng khác, thời gian tới, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư phải tổ chức giám sát, quản lý chặt chẽ việc thi công lắp đặt các thiết bị theo đúng thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng cũng như việc thực hiện bảo hành của nhà thầu.

Cùng đó, người quản lý sử dụng công trình phải định kỳ kiểm tra, bảo trì theo đúng quy định, đặc biệt quan tâm đến việc lắp đặt, cải tạo, sửa chữa các thiết bị gắn trên công trình xây dựng. Các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, giám sát để tránh tính trạng cải tạo, cơi nới dẫn đến không sử dụng đúng công năng thiết kế, thường xuyên rà soát địa bàn, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm nếu có.

Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng của Chính phủ đã quy định về việc đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác sử dụng. Hiện, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu quy định cụ thể về nội dung, tần suất đánh giá an toàn công trình; trong đó, đặc biệt quan tâm đến các kết cấu, bộ phận công trình có nguy cơ gây mất an toàn cao.

Tác giả: Văn Hưng

Nguồn tin: zingnews.vn