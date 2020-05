Bị trăn Miến Điện cắn chặt mõm, cá sấu tung đòn ngoạm ngang thân kẻ thù

Your browser does not support the video tag.

Cuộc đại chiến giữa trăn Miến Điện và cá sấu Mỹ được nhà quay phim kiêm nhiếp ảnh gia về động vật Heiko Kiera ghi lại gần khu vực Everglades, phía nam bang Florida, Mỹ.

Trong video, một con trăn Miến Điện ngang nhiên lại gần và khiêu khích cá sấu Mỹ. Song, sát thủ đầm lầy không phải là đối thủ dễ hạ gục hay dễ dàng để cho trăn bắt nạt.

Khi bị trăn Miến Điện tấn công thẳng vào mõm và cuộn chặt người, con cá sấu lập tức cắn ngang thân đối thủ. Dù liên tục tấn công nhưng trăn Miến Điện hầu như không thể làm gì được cá sấu ngoài vài nhát cắn. Nó thậm chí còn gặp khó khăn khi cố gắng khống chế và siết lấy đối thủ.

Sau cả tiếng vật lộn, cuộc chiến kết thúc với phần thắng dường như nghiêng về cá sấu khổng lồ. Bở vậy, trăn Miến Điện phải chấp nhận rút khỏi hồ nước. Lúc này, con cá sấu mõm ngắn cũng không đuổi theo. Có lẽ, chúng đều hiểu, đối thủ của mình đều đáng gờm, nếu tấn công nữa thì cả hai sẽ phải bỏ mạng.

Sở hữu bản năng cuộn siết con mồi đỉnh cao cùng khả năng đớp mồi nhanh như chớp mắt, trăn Miến Điện được xem là đối thủ đáng gờm của cá sấu Mỹ.

Trong khi đó, với bản tính hung hăng, hiếu chiến, loài cá sấu nặng gần 500kg và dài hơn 4 mét tỏ ra mình là kẻ "không ngán" bất cứ kẻ thù nào trong khu vực nó sinh sống. Với bộ răng sắc nhọn, chúng có thể ngậm chặt con mồi và dễ dàng xẻ thịt các nạn nhân xấu số.

Tuy nhiên, một con trăn Miến Điện trưởng thành dài tới 6 mét và nặng tới 80kg lại trở thành con mồi cực kỳ nguy hiểm đối với hầu hết cá sấu.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn