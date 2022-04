Bị tông vỡ đèn xe Maybach, tài xế quát lớn: "Bán cả cái SH cũng không đền nổi đâu"

Trên các diễn đàn mới đây chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ va chạm ở hầm Kim Liên lúc 12h khuya. Tại hiện trường cho thấy, chiếc siêu xe Maybach bị hư hỏng, phần đèn phía trước xe bị tông rơi ra ngoài. Một nam thanh niên đi xe máy SH màu đen đang bối rối dựng lại xe.

Hiện trường vụ va chạm ở hầm Kim Liên

Theo lời tài xế xe Maybach, nam thanh niên này vượt đèn đỏ, tông phải xe khi anh đang rẽ trái. Bức xúc vì hành vi thiếu ý thức, chủ xe Maybach đã đốp chát, nóng tính mắng nam thanh niên trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.

"Em đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi nhưng em không chửi không được. Nó bán cả cái SH cũng chưa chắc sửa được bộ này của em đâu. Nhưng chúng nó... mạng sống không biết tiếc. Vì 3 giây đèn đỏ mà bán rẻ mạng sống. Sao lại coi thường tính mạng như thế? Không biết trân trọng mạng sống...!", tài xế xe Maybach bức xúc nói.

Tông vỡ đèn xe Maybach, tài xế đốp chát: "Bán cả cái SH cũng không đền nổi xe tao đâu"

Nam thanh niên đi xe SH biết lỗi sai, đứng im nghe lời dạy dỗ. Một vài người dân đứng gần cũng khuyên tài xế hạ hỏa, bình tĩnh trước tình huống. Đoạn clip hiện vẫn đang nhận về nhiều bình luận xôn xao trên các diễn đàn.

