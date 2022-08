Bị 'tố' đòi tìm đến tận nhà lại còn có lời xúc phạm đến người mẹ quá cố của Lộc Fuho, Đạt Villa nói gì?

Mới đây, hai TikToker là Lộc Fuho và Đạt Villa đang trở thành chủ đề bàn tán rầm rộ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Nguyên nhân dẫn đến sự việc ầm ĩ này được cho là Lộc Fuho “cà khịa” chuyện Đạt Villa chia tay bán gái người Indonesia. Cụ thể là bức ảnh chụp cảnh vợ của Lộc Fuho chăm sóc anh khi anh bị ốm và được đăng tải cùng thời điểm Đạt Villa có biểu hiện kiệt sức hậu chia tay.

Sự việc càng đẩy lên cao hơn khi Đạt Villa đã nhắn tin cho một người em thân thiết để hỏi địa chỉ nhà của Lộc Fuho, nam Tiktoker muốn đến tận nơi để nói chuyện trực tiếp cho ra lẽ. Tuy nhiên, thông qua các đoạn chat được công khai thì dân mạng cho rằng, Đạt Villa đã dùng từ ngữ mang tính xúc phạm đến Lộc Fuho. Nặng nề hơn nữa, nhiều người cho rằng, Đạt Villa đã nhắc đến người mẹ quá cố của Lộc Fuho. Do đó, không ít dân mạng đã liên tục tấn công, "ném đá" Đạt Villa.

Sự việc bị đẩy lên cao khi Đạt Villa đòi tìm đến tận nhà Lộc Fuho để nói chuyện

Tiktoker Đạt Villa nói gì?

Liên hệ với Đạt Villa, nam Tiktoker cho biết, trước đó, giữa anh và Lộc Fuho đã từng chơi với nhau, có follow Tiktok của nhau, từng giao lưu trên live.

Trước khi lùm xùm này xảy ra, cả hai chưa từng có mâu thuẫn nào. Tuy nhiên, sau giai đoạn Đạt Villa chia tay bạn gái người Indonesia, trong một lần nam Tiktoker đi sinh nhật cùng với nhóm bạn, do quá mệt nên về nhà nằm nghỉ. Lúc này, bạn bè quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người liền vào "cà khịa" rằng anh quá đau buồn, suy sụp vì chia tay bạn gái. Trong số những người "cà khịa" nam Tiktoker có cả Lộc Fuho. Dù không thoải mái vì điều này nhưng Đạt Villa vẫn bỏ qua, không nhắc gì đến đối phương.

Tiktoker Đạt Villa

Cách đây khoảng 2 tháng trước, trong một đoạn video khác trên Tiktok có sự xuất hiện của Đạt Villa, Lộc Fuho lại tiếp tục để lại bình luận "Không đẹp trai bằng thầy rồi". Cảm nhận rằng Lộc Fuho không có thiện ý muốn làm bạn cùng mình, Đạt Villa lúc này quyết định hủy follow Lộc Fuho nhưng không có lời qua tiếng lại.

"Trong vòng có mấy ngày, Lộc Fuho liên tục công kích tôi, spam livestream của tôi, buông lời "cà khịa" nên tôi mới quyết định hủy follow anh ta trên Tiktok. Tôi cho rằng, chính sự việc tôi hủy follow nên Lộc Fuho nghĩ rằng tôi không tôn trọng anh ta, do đó, anh ta cố tình gây sự, liên tục nhắc tên tôi trên các livestream của anh ta".

Chưa kể vợ chồng Lộc Fuho còn chửi tôi là "tiểu nhân". Lộc mắng tôi vô học, gọi miệng tôi là "cái mõm". Lộc Fuho có giải thích tiếng địa phương anh ta gọi như thế nhưng tôi không chấp nhận được", Đạt Villa chia sẻ.

Về chuyện Đạt Villa nhắn tin cho người em thân thiết tên Hải để hỏi nơi ở của Lộc Fuho, Đạt Villa cho biết, anh sẵn sàng bay từ Hà Nội vào tìm gặp nói chuyện cho ra lẽ với Lộc Fuho. Bởi lẽ, trước đó, Đạt Villa đã rất thiện chí gọi điện, nhắn tin cho Lộc Fuho nhưng anh ta không trả lời hoặc cố tình trả lời vòng vo.

"Không những vậy, Lộc Fuho sau đó còn nhiều lần thách thức tôi trên livestream "vào solo với thầy, thầy cho đi bốc xi măng"... Lộc Fuho đưa cả số điện thoại của tôi lên livestream để mọi người gọi điện chửi rủa, công kích tôi, khiến tôi bị sập live.

Tôi và Lộc Fuho cũng đã nhắn tin nói chuyện với nhau nhưng anh này trả lời rất quanh co, tôi hỏi một đằng, Lộc Fuho trả lời một nẻo, anh ta luôn tìm cớ để bắt lỗi tôi. Đây chính là lý do mà tôi muốn tìm đến nhà Lộc Fuho để hỏi rõ lý do vì sao, cùng làm việc trên mạng xã hội, vì sao phải công kích nhau, vì sao phải gọi tên nhau để "cà khịa"?", Đạt Villa chia sẻ.

Đạt Villa cho rằng, anh rất thiện chí giải quyết mâu thuẫn với Lộc Fuho nhưng phía Lộc Fuho một là không trả lời, hai là trả lời vòng vo

Về việc Lộc Fuho "tố" Đạt Villa nhắc đến mẹ Lộc Fuho với hàm ý xúc phạm, Đạt Villa khẳng định, từ đầu đến cuối, nam Tiktoker không hề nhắc đến mẹ của Lộc Fuho và cũng không hề có ý định xúc phạm người nào trong câu chuyện này.

Trong tin nhắn này, Lộc Fuho cho rằng, Đạt Villa đã "chửi" đến người mẹ quá cố của anh

"Tôi khẳng định tôi không nhắn tin chửi mẹ Lộc Fuho và cũng không nhắc gì về mẹ anh ta. Về chuyện Lộc Fuho cho rằng tôi xúc phạm mẹ anh ta chỉ là cái cớ anh ta vin vào để bắt lỗi tôi. Cụ thể, trong lúc tôi nhắn tin với người em thân thiết tên Hải, do cảm xúc không tốt nên tôi có nhắn từ "Đ.M". Thực sự, giữa tôi và Hải đã thân với nhau nên chúng tôi nói chuyện với nhau khá thoải mái. Sau đó, Lộc Fuho vin vào 2 từ "Đ.M" này và quy kết cho tôi xúc phạm mẹ Lộc Fuho", Đạt Villa giải thích.

Tiktoker Lộc Fuho

Cũng theo Đạt Villa, sau vụ việc này, những ngày qua anh bị nhiều dân mạng quá khích liên tục công kích, gọi điện "khủng bố", nhắn tin đe dọa, mỉa mai và làm ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc cá nhân của anh.

Hiện tại, Đạt Villa cũng không muốn đẩy sự việc đi quá xa, quá ầm ĩ nữa. "Tôi không hề muốn đẩy sự việc này lên cao, cũng không cần ai phải xin lỗi tôi nhưng tôi muốn, từ nay về sau, Lộc Fuho đừng bao giờ nhắc đến tên tôi nữa", Đạt Villa nói.

Phía Lộc Fuho có động thái ra sao?

Trên một livestream trên Tiktok, Lộc Fuho phủ nhận việc "cà khịa" Đạt Villa và khẳng định bản thân không có ý định xấu khi đăng ảnh được vợ chăm sóc khi bị ốm, đồng thời bày tỏ mong muốn sự việc này sớm kết thúc vì không muốn dính dáng đến Đạt Villa.

