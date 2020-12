Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý: Tuyệt đối không để doanh nghiệp thao túng kế hoạch đầu tư công

Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn Nghệ An (GRDP) năm 2020 đạt gần 85 ngàn tỷ đồng, tăng 4,45%. Đây là mức tăng thấp hơn nhiều so với năm 2019 và bình quân giai đoạn 2016-2020.

Tuy nhiên, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVI-19 và thiên tai gây ra, đây là nỗ lực rất lớn của Nghệ An khi đứng thứ 4/14 tỉnh miền Trung và thuộc nhóm 19 tỉnh trong cả nước có mức tăng trưởng trên 4%.

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Nghệ An đặt chỉ tiêu tăng trưởng từ 7,5%-8,5%; thu ngân sách trên 14 ngàn tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho khoảng 37-38 ngàn lao động.

Toàn cảnh Hội nghị lần tứ 3, BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: CTV.

Để thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị triển khai sớm, quyết liệt, đồng bộ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết mà Ban Chấp hành Đảng bộ đã thông qua.

Ông Quý yêu cầu các chương trình, đề án được xây dựng phải sâu sát, cụ thể, có tính khả thi và phải gắn liền với nguồn lực để thực hiện; tập trung cao độ cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; luôn sẵn sàng tâm thế chuẩn bị để ứng phó với những tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tiếp đó, chuẩn bị thật tốt cho kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2021, bởi, kỳ họp này sẽ rà soát, xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn; bàn thảo luận, thống nhất kế hoạch đầu tư công của cả giai đoạn 2021-2025 với quan điểm trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Về công tác thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: "Doanh nghiệp đồng hành cùng thực hiện là cần nhưng tuyệt đối không để doanh nghiệp thao túng kế hoạch đầu tư công. Trong điều kiện khó khăn, Nghệ An vẫn phải chủ động thực hiện quy hoạch của tỉnh cũng như quy hoạch của các ngành, đơn vị. Cùng với đó, chúng ta cần xây dựng kế hoạch tăng cường thu hút đầu tư, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính".

Riêng vấn đề cải cách thủ tục hành chính, ông Thái Thanh Quý chỉ đạo trong thời gian tới phải làm mạnh, quyết liệt và tạo sự chuyển biến hơn nữa.

Tính đến hết tháng 11/2020, Nghệ An đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đầu tư) cho 75 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 7.798 tỷ đồng; điều chỉnh 92 lượt dự án, trong đó, điều chỉnh tổng vốn đầu tư 26 dự án (tăng hơn 7.173 tỷ đồng).

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.716 doanh nghiệp, tăng 4,44% so với cùng kỳ; tổng số vốn đăng ký 14.260,9 tỷ đồng, bằng 94,7% cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 568 doanh nghiệp, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tác giả: SỸ TÂN

Nguồn tin: nhadautu.vn