Bí thư Cô Tô Lê Hùng Sơn giao cấu với nữ nhân viên là có căn cứ

Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 28/12, trả lời câu hỏi của PV liên quan đến việc cựu Bí thư huyện ủy Cô Tô (Quảng Ninh) Lê Hùng Sơn bị tố hiếp dâm nữ cán bộ, Đại tá Võ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện kết luận điều tra.

Ông Lê Hùng Sơn

Theo đó, vào khoảng 20h5 ngày 10/11/2021, chị L.M.H đến trực ban Công an huyện Cô Tô trình báo việc ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện có hành vi hiếp dâm chị H. tại khách sạn trên địa bàn vào tối cùng ngày.

“Sau khi tiếp nhận, Công an huyện báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh để xin ý kiến chỉ đạo về việc rà soát tình hình, tiếp nhận điều tra theo quy định. Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về vấn đề trên”- Đại tá Võ Thanh Tùng thông tin.

Theo Đại tá Võ Thanh Tùng, trong vụ việc này, thời điểm tố giác của chị H. với ông Lê Hùng Sơn là Tỉnh ủy viên, đảng viên thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Căn cứ các quy định, ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định phân công giải quyết tin báo của chị H. theo quy định. Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và vụ việc đã được đưa vào diện theo dõi chỉ đạo.

Đại tá Võ Thanh Tùng khẳng định, kết quả điều tra tại khách sạn, cơ quan công an xác định việc ông Lê Hùng Sơn giao cấu với chị H. tối 10/11 là có căn cứ.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh, thường xuyên phối hợp với VKSND tỉnh để nghiên cứu, đánh giá các chứng cứ. Đồng thời, chủ động báo cáo Bộ Công an về các kết quả điều tra.

Trước đó, ngày 15/12/2021, Ban Bí thư kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Bí thư huyện ủy Cô Tô Lê Hùng Sơn.

Ban Bí thư cho biết, ông Lê Hùng Sơn với cương vị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương; thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sống buông thả, quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên. Những vi phạm của ông Lê Hùng Sơn gây dư luận rất xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm mất uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Sơn.

Ban Bí thư khẳng định vi phạm trên là rất nghiêm trọng, làm tổn hại đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị công tác và của cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV