Bị cắn trúng đầu, lợn rừng bật dậy quật ngã sư tử để thoát thân và cái kết

Khi đang ung dung đi lại trên đồng cỏ, con lợn rừng bất ngờ lạc vào địa phận của sư tử. Thật không may, nó đã trở thành mục tiêu của một con sư tử cái.

Thấy con mồi từ từ tiến đến, con sư tử liền chớp lấy cơ hội lao vào quật ngã lợn rừng chỉ trong tích tắc. Bị tấn công bất ngờ, lợn rừng phản đòn một cách mạnh mẽ. Màn vật lộn quyết liệt tạo nên một khung cảnh hỗn độn với một đám bụi mù.

Bị sư tử khống chế bằng cách cắn chặt đầu, con lợn rừng cố gắng vùng vẫy, vật lộn với kẻ săn mồi. Có những lúc, nó đã quật ngã được sư tử, tuy nhiên bằng sự gan lì và kinh nghiệm đi săn lão luyện, cuối cùng phần thắng vẫn nghiêng về kẻ mạnh hơn.

Lợn rừng châu Phi là một trong những loài động vật bị săn đuổi nhiều nhất. Do kích thước bé, khả năng phản kháng không cao nên mỗi khi gặp nguy hiểm loài vật này chỉ có thể bỏ chạy thật nhanh. Chính vì vậy, khi bị kẻ săn mồi bắt kịp và đốn ngã thì cơ hội sống của chúng gần như bằng không.

