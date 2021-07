Bé gái hoảng sợ khi bị lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, nhân viên y tế đã có hành động khiến người đi đường lập tức quay lại

Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần này, có rất nhiều trẻ nhỏ thành F0, F1 phải tới bệnh viện điều trị hay tới các khu cách ly. Đối với người lớn việc ngồi yên để các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm là trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu thì đối với trẻ nhỏ việc này còn khó khăn hơn bội phần.

Mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip dài 23 giây ghi lại cảnh 2 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho bé gái.

Bé gái trong clip tỏ ra vô cùng hoảng sợ và để an ủi cô bé đồng thời giúp đồng nghiệp lấy mẫu thuận lợi, nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ đã hăng say nhún nhảy, hát múa vô cùng dễ thương.

Hành động của người này đã lập tức thu hút mọi chú ý của cô bé, cảm giác sợ hãi ban đầu cũng theo đó mà tan biến. Còn người đi đường thì không thể không lấy máy ghi lại khoảnh khắc đáng mến này.

Your browser does not support the video tag.

Nhân viên y tế nhảy múa để thu hút sự chú ý của bé gái.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, điệu nhảy của nhân viên y tế đã nhận tới hơn 68 nghìn "thả tim". Phần lớn bình luận đều dành lời khen cho tinh thần lạc quan, phong cách làm việc hết mình của nhân viên y tế.

"Chắc cháu bé kia nghĩ: Chú nhảy hơi cứng nhưng vẫn cho chú 10 điểm vì quá đáng yêu".

"Ôi dễ thương quá, tôi dám chắc bạn là 1 người có trái tim nhân hậu".

"Dịch bệnh những người mệt mỏi, bận rộn nhất là những nhân viên y tế, những người ở tuyến đầu. Nhưng họ vẫn luôn cố lạc quan yêu đời để làm điểm dựa cho bệnh nhân. Gửi cả ngàn sự cảm ơn tới mọi người".

"Mình xem cả chục lần mà không thấy chán".

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc