Bé gái 14 tuổi chạy xe máy tông cực mạnh đuôi ô tô tải, tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 12/11 trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là em H.T.M.H. (14 tuổi, người địa phương).

Theo đó, thời điểm trên, em H. điều khiển xe máy BKS 61E1-470.95 trên đường Huỳnh Văn Luỹ hướng vào trung tâm thành phố Mới.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Dân trí

Khi đến giao lộ với đường Trần Ngọc Lên (phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một) thì tông vào đuôi xe tải BS: 70C-153.97.

Tai nạn làm em H. ngã xuống đường tử vong tại chỗ, còn chiếc xe máy văng về trước, hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trước đó, sáng 12/11, các đội nghiệp vụ Công an TP.Dĩ An đang tiến hành trích xuất dữ liệu camera gần hiện trường vụ tai nạn để xác minh, truy tìm phương tiện liên quan sự việc cán chết người rồi bỏ chạy tại phường Bình Thắng, TP.Dĩ An. Nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn Đ. (21 tuổi, quê Trà Vinh).

Theo thông tin từ người dân, rạng sáng cùng ngày, xe máy biển số 84L1-522.26 do anh Nguyễn Văn Đ. điều khiển lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, theo hướng Quốc lộ 1K đi Tân Vạn.

Khi đến hầm chui dẫn vào kho TBS Tân Vạn, phường Bình Thắng, TP.Dĩ An thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo màu trắng, không rõ biển số chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường bị bánh xe đầu kéo cán chết tại chỗ.

Sau tai nạn, tài xế lái xe đầu kéo không dừng lại để đưa người gặp nạn đi cấp cứu, mà tăng ga nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tác giả: Cự Giải

Nguồn tin: doisongphapluat.com