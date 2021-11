Bé gái 1 tuổi bị tường sập đè tử vong, mẹ ôm con gào khóc thảm thiết

Sự việc đau lòng này xảy ra tối muộn ngày 5/11 vừa qua tại nhà nghỉ Lộc Phát (ấp Tân An, xã Tân Tiến, Bình Phước). Thời điểm đó, người đàn ông tên V.H.T. (47 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) điều khiển ô tô 5 chỗ tới nhà nghỉ để thuê phòng.

Theo thông tin ban đầu thì khi chuẩn bị vào sân thì xe ô tô đã lao về phía trước, đâm sập tường phòng nghỉ phía ngoài. Bé L.K.N (1 tuổi, con gái của chủ nhà nghỉ) đang nằm trên võng sau đó đã bị tường đè tử vong. Đoạn clip dưới đây ghi lại diễn biến sau đó.

Trong clip, những người có mặt tại hiện trường đều đang vô cùng hoang mang hoảng sợ, còn người mẹ thì ôm chặt đứa bé vào lòng khóc đầy đau đớn. Đoạn clip đang được chia sẻ lại rất nhiều trên các diễn đàn mang và khiến người xem xót xa.

Sự việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Người mẹ khóc nức nở, ô chặt con 1 tuổi bị tường sập đè tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc