Bắt quả tang 11 con bạc đang sát phạt tại chung cư Bcons Garden

Chiều ngày 25/8/2022, Thượng tá Võ Văn Hồng - Trưởng Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 11 người liên quan trong vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại Chung cư Bcons Garden, thuộc phường Dĩ An.

Thông tin ban đầu, sau quá trình theo dõi, Công an TP Dĩ An tổ chức đột kích tụ điểm đánh bạc tại nhà số 10, tầng 19, Block D, khu Chung cư Bcons Garden.

Khi lực lượng chức năng ập vào căn nhà số 10, bắt quả tang 11 đối tượng đang say sưa sát phạt. Tại hiện trường, Công an thu giữ 150.000.000 đồng trên chiếu bạc và nhiều tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, đối tượng Lê Xuân Lâm (SN 1982), Nguyễn Bá Cương (SN 1996), Đậu Đức Hùng (SN 1992, cùng quê tỉnh Thanh Hóa) khai sinh sống trong Chung cư Bcons Garden, có quen biết nhau.

Để thu lợi bất chính, những người này lôi kéo, rủ rê nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc tại chung cư để thu tiền xâu theo mỗi ván.

Cụ thể, mỗi ván bài được các con bạc đặt tẩy 500.000 đồng, tố từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Theo thỏa thuận với các con bạc, Lâm là người thu tiền xâu mỗi lần từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng; Hùng có vai trò nấu nướng làm đồ ăn uống phục vụ những người trong sòng bạc; Cương dẫn khách đến chơi.

Hiện Công an đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.