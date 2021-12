Bất phân thắng bại với SLNA, U21 Học viện Nutifood JMG giành vị trí nhì bảng C

Thể thao

Lượt trận cuối vòng loại bảng C vòng loại U21 quốc gia năm 2021 diễn ra vào chiều 12-12 với trận tâm điểm là cuộc so tài giữa SLNA và Học viện Nutifood. Trận đấu tái hiện lại cuộc so tài ở vòng bán kết U19 quốc gia hồi đầu năm nay mà phần thắng thuộc về thầy trò ông Graechen.