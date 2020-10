Bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hơn 60 vụ trộm cắp xe máy tại Nghệ An

Trước đó, công an TP Vinh nhận được phản ánh của người dân về tình trạng mất trộm xe máy. Trong đó có nhiều vụ bị kẻ gian đột nhập vào đêm khuya, phá khóa cửa và lấy trộm nhiều xe máy đắt tiền như Honda SH, Exiter...

Ngay sau đó công an TP Vinh đã xác lập chuyên án để truy bắt các đối tượng phạm tội. Hàng chục trinh sát được “tung” vào trận, những manh mối được chắp vá, từng đối tượng nghi vấn được sàng lọc. Không chỉ riêng tại địa bàn TP Vinh và những đối tượng tình nghi ở các địa phương khác cũng được đưa vào “tầm ngắm”.

Tang vật của vụ án (ảnh CAND).

Quá trình điều tra nổi lên 3 đối tượng tình nghi là Trần Văn Huy (SN 1981, trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991, trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc) và Đậu Trạng Nguyên (SN 1982, trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc). Đến ngày 1/10, Công an thành phố đã bắt giữ Trần Văn Huy và Nguyễn Văn Hoàng khi đang ở nhà riêng, còn đối tượng Đậu Trạng Nguyên đang lẩn trốn, Công an thành phố đang tập trung truy bắt.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận thực hiện hơn 60 vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có 25 vụ thực hiện trên địa bàn TP Vinh. Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ 30 xe máy, 1 kìm cộng lực hơi nước, ước tính tổng giá trị số xe máy khoảng 450 triệu đồng.

Được biết, Huy và Hoàng trước đây là lao động tự do ở TP Hồ Chí Minh, do giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 nên các đối tượng về quê để trộm cắp xe máy, mỗi lần gây án, chúng sử dụng chính xe máy vừa trộm là phương tiện để tiếp tục thực hiện các vụ trộm xe máy khác, có đêm các đối tượng lấy trộm trung bình từ 3 - 5 xe máy. Sau khi lấy trộm xe máy, các đối tượng vừa đem đi tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa đưa vào các tỉnh, thành phía Nam để tiêu thụ.

Hiện vụ án đang được công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus