Bất động sản Nghệ An đang ‘kìm nén’ để bùng phát thời hậu dịch COVID-19

Năm 2021, thị trường bất động sản (BĐS) cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đã và đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COIVD-19. Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia, hiện thị trường BĐS ở Nghệ An đang “kìm nén” để bùng phát khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.