Ba thanh niên 9X rủ nhau đi buôn pháo lậu về bán dịp tết

Theo thông tin từ công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Toại (SN 1993, trú tại thôn Mai Hà, xã Sơn Trung, Hương Sơn), Phạm Hồng Tuyên (SN 1992, trú tại thôn Tiền Phong xã Sơn Kim 2, Hương Sơn) và Trần Văn Duy (SN 1998, trú tại thôn Phố Tây, xã Sơn Tây, Hương Sơn) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Các đối tượng cùng tang vật.

Trước đó vào khoảng 22h ngày 18/12/2019, tại khu vực thuộc Tổ dân phố 4 thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đình Toại đang có hành vi vận chuyển trái phép 10 hộp pháo hoa loại 36 quả và 1 bịch pháo bi (có tổng trọng lượng 14,3 kg).

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã có căn cứ xác định Phạm Hồng Tuyên và Trần Văn Duy cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội.