7 tài xế rủ nhau 'chơi' ma túy trong điểm cách ly

Sáng 4-9, Công an huyện Di Linh cho biết đang lập hồ sơ xử lý nhóm 7 tài xế tụ tập "chơi" ma túy trong điểm cách ly tập trung dành cho tài xế, phụ xe tải đến bỏ hàng và chở hàng trên địa bàn huyện Di Linh.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đêm 2-9, lợi dụng việc được ở và sinh hoạt trong khu tập kết, nhóm tài xế, phụ xe tải đã "chơi" ma túy trên cabin xe ngay trong khu lưu trú.

7 tài xế gồm: Huỳnh Ngô Thế Kỉ (28 tuổi), Nguyễn Ngọc An (36 tuổi), Tô Thế Tài (32 tuổi), Trần Minh (27 tuổi), Vũ Ngọc Hiếu (37 tuổi), Trần Văn Bình (29 tuổi), cùng ngụ tại huyện Di Linh và Trương Duy Bình (34 tuổi, ngụ tại huyện Đức Trọng).

Thời điểm trên, khi kiểm tra một số đầu xe kéo đang đậu trong điểm lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện một cabin xe đang có nhóm người tụ tập có dấu hiệu đã sử dụng ma túy.

Kiểm tra cabin xe, cơ quan công an phát hiện trên thùng xốp ngay vị trí 7 tài xế ngồi có 1 đĩa sứ màu trắng, trên đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng là ma túy tổng hợp, 3 tờ tiền được cuốn tròn và 1 thẻ nhựa màu trắng dùng để sử dụng ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, Huỳnh Ngô Thế Kỉ khai nhận số ma túy trên do bản thân mua để sử dụng. Khi đang ở tại khu lưu trú chờ có chuyến xe mới, Kỉ đã rủ thêm 6 người cùng sử dụng thì bị công an bắt quả tang.

