35 khách và nhân viên tại quán karaoke Thiên Kim dương tính ma tuý

Ngày 15-4-2022, Công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 10 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Nguyên Vũ (SN 1991, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Trần Thanh Tâm (SN 1981, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu), Ngô Thị Yến Linh (SN 1998, ngụ xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên), Trần Văn Điền (SN 1995, 27 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) và Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1986, ngụ xã An Thanh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy;

Nguyễn Thị Hoàng Yến (SN 2003, ngụ huyện Bến Cầu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Khánh Lộc (SN 1994), Nguyễn Ngọc Duy (SN 1994, ngụ huyện Gò Dầu) về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; Phan Văn Lợm (SN 1996), Võ Trọng Nghĩa và Nguyễn Hoàng Phi Vân (cùng SN 2000, cùng ngụ huyện Gò Dầu) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, lúc 21 giờ 45 ngày 14-4-2022, tại ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công huyện phối hợp với Công an xã Phước Thạnh bắt quả tang Nguyễn Hoàng Nguyên đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 2 bịch ma túy có trọng lượng khoảng 22 gam.

Bước đầu đối tượng khai nhận chỉ phụ giúp cho Trần Thanh Tâm bán số ma túy trên. Công an huyện Gò Dầu nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh và xác định Tâm đang cùng với nhóm bạn hát tại karaoke Thiên Kim ở ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước. Không để đối tượng bỏ trốn, Công an huyện phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở karaoke trên, phát hiện có 2 phòng vẫn đang hoạt động.

Tại phòng số 1 có 18 người và phòng số 5 có 7 người cùng 12 tiếp viên. Công an thu giữ 11 mẫu vật nghi là ma túy có trọng lượng khoảng 113 gam cùng nhiều vật dụng liên quan khác. Qua test nhanh chất ma túy đối với 37 đối tượng trong 2 phòng và tiếp viên, cho kết quả dương tính ma tuý 35 đối tượng.

Nhóm thanh niên hát karaoke có sử dụng ma túy.

Cơ sở karaoke Thiên Kim do Nguyễn Khánh Lộc làm chủ và Nguyễn Ngọc Duy làm quản lý. Vì mục đích thu lợi bất chính, Lộc và Duy đã nhiều lần cho các đối tượng vào thuê phòng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Bước đầu làm việc các đối tượng khai nhận: Tại phòng số 1, do Tâm và Linh có nhu cầu sử dụng ma túy nên Tâm đã mua một chấm Ketamine với giá 1 triệu đồng và 4 viên thuốc lắc với giá 800 ngàn đồng rồi thuê phòng số 1 để tổ chức cho Lượm, Yến và 11 người khác cùng 3 tiếp viên nữ sử dụng.

Tại phòng số 5, đối tượng Điền và Nghĩa cũng mua một chấm Ketamine và 3 viên thuốc lắc với số tiền 2 triệu đồng về cho cả nhóm sử dụng .

Công an huyện Gò Dầu kiểm tra quán karaoke Thiên Kim và thu giữ 1 trong những mẫu ma túy

Qua điều tra Công an huyện Gò Dầu còn phát hiện các đối tượng Lợm, Nghĩa, Vân và Tâm vào ngày 14-2 tại khu phố nội Ô A, thị trấn Gò Dầu do có mẫu thuẫn với nhóm của Dương Thành Đến và Trần Chí Hải nên dùng hung khí cùng nhau chém Đến và Hải gây thương tích với tỷ lệ thương tích. Hiện Công an huyện Gò Dầu đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Khánh

Nguồn tin: congan.com.vn