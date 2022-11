2 giám đốc bị cáo buộc buôn lậu hơn 575 tấn hạt điều

Cảnh sát tống đạt cách lệnh tố tụng với Phan Bá Hiệp. Ảnh: L. Ngân.

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Bá Hiệp (50 tuổi, ngụ thị xã Phước Long) và Ngũ Ngọc Hưng (51 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về tội Buôn lậu. Cùng ngày, Cơ quan cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của 2 bị can này tại thị xã Phước Long và TP.HCM.

Đây là diễn biến điều tra vụ án buôn lậu hàng nghìn tấn hạt điều liên quan nhiều công ty mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra mở rộng.

Theo hồ sơ, trong 2 năm 2017, 2018, Phan Bá Hiệp và Ngũ Ngọc Hưng đã bàn bạc, thống nhất lợi dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV Thương mại, Dịch vụ, sản xuất Thảo Vy (địa chỉ tại thị xã Phước Long) để nhập khẩu hơn 575 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 27,6 tỷ đồng từ nước ngoài với hình thức nhập hàng nguyên liệu sản xuất rồi xuất khẩu.

Cảnh sát kết luận 2 bị can trên đã không đưa lô hàng vào sản xuất và xuất khẩu theo quy định pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu mà lén lút tiêu thụ trong nước nhằm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Trước đó, hôm 11/11, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Hoàng Văn Phi (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV SX-TM Phượng Phi, địa chỉ thị xã Phước Long) để điều tra về tội Buôn lậu.

Theo cảnh sát, từ ngày 26/6 đến tháng 5/9/2020, Hoàng Văn Phi sử dụng tư cách pháp nhân Công ty TNHH MTV SX-TM Phượng Phi trụ sở ở phường Phước Bình, thị xã Phước Long, mở 8 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, để nhập khẩu hơn 1.000 tấn hạt điều khô nguyên vỏ có xuất xứ từ các nước châu Phi với tổng giá trị hàng hóa hơn 25,4 tỷ đồng.

Khi được Chi cục Hải quan Chơn Thành cho thông quan, Hoàng Văn Phi đã vận chuyển toàn bộ số hàng về kho của công ty tại phường Phước Bình để bảo quản. Trong quá trình sản xuất, xuất khẩu từ tháng 6 đến 11/2020, Phi đã sản xuất chế biến 265 tấn hạt điều thô ra thành 53 tấn điều nhân, sau đó xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc.

Số hạt điều còn lại (hơn 834 tấn) trị giá hơn 19 tỷ đồng, Phi đã tự ý tiêu thụ bằng cách bán cho một số khách hàng trong và ngoài tỉnh Bình Phước, mà không khai báo với cơ quan hải quan theo quy định.

