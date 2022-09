12 điều cần tránh trong phong thủy phòng ngủ

Phòng ngủ là vị trí để cho chúng ta nghỉ ngơi, đây là một trong những vị trí quan trọng nhất trong ngôi nhà. Các yếu tố phong thủy sẽ gây ảnh hưởng đến phòng và từ đó có khả năng làm tổn thương hoặc có hại cho thân thể/sức khỏe và đường tài lộc của gia chủ.

Chính vì thế, rất nhiều gia chủ trước khi xây nhà đều tìm hiểu đến phong thủy và sắp xếp, thiết kế sao cho ngôi nhà của mình hợp phong thủy, hợp mệnh cách của gia đình. Giúp cho gia đình bình an, tài lộc,...

Cần tránh gì trong phong thủy phòng ngủ là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Và để giúp phòng ngủ hợp phong thủy, tránh phạm phải những điều kiêng kỵ, bạn cần phải chú ý những vấn đề đưa ra dưới đây.

Cửa phòng ngủ đối diện với cửa phòng tắm, nhà vệ sinh



Phòng tắm, nhà vệ sinh là nơi ẩm ướt, thường chứa nhiều vi trùng, mùi hôi khó chịu. Vì thế có thể bạn sẽ hấp thụ phải những khí độc hại, nguồn năng lượng không tốt.

Giường ngủ đối diện cửa phòng

Nếu sắp xếp theo kiểu này sẽ ảnh hưởng xấu đến nhiều bộ phận trên cơ thể. Tùy vào cánh cửa sẽ đối diện vào phần nào của cơ thể, sẽ gây ra hậu quả khác nhau. Nếu đối diện phần đầu, sẽ gây ra bệnh đau đầu cho người nằm. Đối diện phần thân gây ra bệnh đau dạ dày và các bệnh liên quan đến phần bụng.

Giường ngủ nằm dưới cầu thang

Vị trí nằm ngủ này cực kỳ xấu, khiến người nằm dễ gặp phải ác mộng, tỉnh giấc trong lúc ngủ, và còn không mang lại may mắn. Nên di chuyển giường sang một vị trí khác thuận lợi hơn, thay vì di chuyển vị trí cầu thang nhà.

Phần đầu đối diện bức tường phía sau bồn cầu



Vị trí này rất kỵ trong phong thủy phòng ngủ, bạn có thể phải chịu những chứng bệnh đau đầu triền miên, rối loạn ý thức, ảnh hưởng đến tâm trí và khó tập trung. Di chuyển giường ngủ đến vị trí khác tốt hơn, nhưng vẫn phải phù hợp với phong thủy.

Phần đầu đối diện với bức tường phía sau bàn thờ

Phòng thờ được coi là nơi nghiêm trang, linh thiêng vì vậy cần phải tách biệt với những khu sinh hoạt của gia đình. Để tránh làm mất sự tôn nghiêm cho căn phòng thờ.

Đầu giường không có điểm tựa vững chắc

Có những căn phòng ngủ với đầu giường được xoay chéo hay đặt giữa phòng để tạo không khí lãng mạn, mới lạ. Tuy nhiên, theo phong thủy phòng ngủ, đầu giường cần phải được tựa vào một bức tường phẳng, vững chắc. Nếu không chỉnh sửa có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn mỗi ngày.

Lắp điều hòa ngay trên đầu giường



Nếu để máy lạnh ngay trên đầu giường, không khí từ máy lạnh sẽ thổi trực tiếp lên cơ thể của bạn. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến đường hô hấp, gây ra các bệnh cảm lạnh, đau đầu.

Phòng ngủ tối tăm, bí kín

Thiết kế một cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên cho căn phòng, giúp lưu thông không khí là điều cực kỳ cần thiết cho phong thủy phòng ngủ. Chúng sẽ giúp căn phòng có thêm những năng lượng tốt, tạo cảm giác dễ chịu. Những căn phòng tối tăm, ẩm thấp có thể là môi trường cho các vi khuẩn sinh sôi.

Phòng ngủ cải tạo từ nhà vệ sinh

Phòng vệ sinh với nhiều những vi trùng, môi trường ô nhiễm có thể sẽ tạo một không gian kinh khủng cho phòng ngủ. Vì vậy, bạn tuyệt đối không nên cải tạo phòng vệ sinh thành phòng ngủ cho gia đình.

Phòng ngủ có nhiều cây cảnh



Những loại cây cảnh có thể sẽ thanh lọc không khí của căn phòng. Tuy nhiên nên sử dụng những loại cây đặc biệt không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Và với cơ chế hoạt động của các loại cây xanh thì không nên sử dụng quá nhiều cho một không gian phòng ngủ.

Không đặt giường quá cao so với mặt sàn

Giường ngủ có thiết kế quá cao có thể mang lại cảm giác bất an khi ngủ. Ngoài ra sử dụng giường ngủ có chiều cao vừa phải sẽ thuận lợi cho việc lên xuống giường cũng như an toàn hơn trong khi ngủ đặc biệt mất an toàn nếu nhà có trẻ nhỏ.

Đầu giường có cửa sổ

Ngoài những điều trên, phong thủy phòng ngủ còn cấm kỵ đặt cửa sổ ở vị trí đầu giường. Nếu như vậy các luồng khí không tốt dễ dàng tiếp cận với cơ thể người gây ra các bệnh về hô hấp… ảnh hưởng đến tài vận.

Trên đây là những điều bạn nên tránh trong phong thủy phòng ngủ để giữ sức khỏe cũng như mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Tác giả: Lan Anh (tổng hợp)

Nguồn tin: kinhtedothi.vn