Yêu xa suốt 14 năm, cặp đôi miền Tây cưới ngay sau ngày gặp lại

Anh July và vợ cưới vào ngày 1/5.

Sau 14 năm chỉ liên lạc qua màn hình điện thoại, anh July Trần (35 tuổi, quê Vĩnh Long) và bạn gái đoàn tụ tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 10/4. Chưa đầy một tháng sau, cả hai tổ chức đám cưới tại nhà trai, khép lại hành trình yêu xa bền bỉ kéo dài từ thời sinh viên.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews khi đã về chung một nhà, anh July cho biết bản thân vẫn chưa hết bồi hồi. "Sau nhiều lần hai bên gia đình hối thúc chuyện trăm năm, cuối cùng tôi cũng có thể trở về cưới vợ", anh nói.

Theo lời kể, mối tình của hai người bắt đầu từ năm 2008 tại hội trường Rùa, Đại học Cần Thơ, khi cùng tham gia lớp luyện thi đại học. Thời điểm đó, chàng trai quê Vĩnh Long lên thành phố ôn thi và sớm ấn tượng với cô bạn học có vẻ ngoài nhỏ nhắn, hiền lành. Sau khi cùng trúng tuyển vào trường, cả hai dần gắn kết khi tìm thấy sự đồng điệu qua những buổi học và những cuộc trò chuyện sau giờ tan lớp.

Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại quê nhà trai ở Vĩnh Long.

Anh July nhớ lại thời sinh viên, cả hai không có những buổi hẹn hò cầu kỳ, chỉ đơn giản là những bữa ăn quanh cổng trường hay những lúc tản bộ hàng giờ. Việc sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc sống dần trở thành thói quen, giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

Năm 2012, anh sang Hàn Quốc làm việc cho một công ty sản xuất nhựa ôtô. Ngày ra đi, bạn gái là người tiễn anh tại sân bay. Khi ấy, họ chỉ nghĩ sẽ cách xa chỉ vài năm, nhưng guồng quay công việc và cuộc sống khiến kế hoạch kết hôn liên tục bị trì hoãn.

Trong suốt thời gian ở xứ người, anh July nhiều lần dự định về nước nhưng không thể sắp xếp. Phía bạn gái cũng từng làm thủ tục visa để sang Hàn Quốc thăm anh nhưng bất thành. Những lần lỡ hẹn cứ thế kéo dài suốt hơn một thập kỷ.

Dù không gặp mặt trực tiếp, cả hai vẫn duy trì "sợi dây" liên lạc mỗi ngày. Anh July cho biết gần như tối nào cũng gọi video cho nhau trước khi ngủ, bất kể lịch làm việc bận rộn hay lệch múi giờ. Có những cuộc trò chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ, chỉ để kể về công việc và những chuyện vụn vặt thường ngày. Sự đều đặn này chính là chìa khóa giúp cả hai giữ được cảm giác đồng hành dù cách trở địa lý.

Đáng chú ý, anh July tiết lộ trong thời gian mình làm việc ở nước ngoài, vợ anh đã bắt đầu ăn chay để cầu mong người yêu bình an nơi đất khách và duy trì thói quen đó đến tận bây giờ. Điều này khiến anh càng thêm trân trọng sự hy sinh và lòng thủy chung của bạn đời.

Ngày 10/4, anh July chính thức hồi hương. Người đón anh tại sân bay cũng chính là cô gái đã tiễn anh đi 12 năm trước. Điều khiến anh bất ngờ nhất là cảm giác gần gũi, không chút xa lạ trong khoảnh khắc gặp lại. Sau hơn mười năm nhìn nhau qua màn hình, họ vẫn tìm thấy sự thân thuộc như những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sau khi đoàn tụ, cả hai quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 1/5. Trước đó, khi anh July còn ở Hàn Quốc, vợ anh đã chủ động chuẩn bị phần lớn công việc cho hôn lễ để ngay khi anh về, cả hai có thể lập tức tổ chức lễ cưới.

Đoạn video ghi lại hành trình yêu xa của cặp đôi sau đó được người thân chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng "gây bão" với hơn 2,1 triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước một tình yêu bền bỉ. Một số bình luận cho rằng điều chạm đến cảm xúc của họ không chỉ là con số 14 năm, mà là sự kiên định lựa chọn nhau sau rất nhiều lần lỡ hẹn.

Tác giả: Kha Thanh

