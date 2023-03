Yêu nhau một ngày, thương nhau một đời

Trân trọng, yêu thương Theo chuyên gia tâm lý Mai Thanh Thủy (Trung tâm Tham vấn tâm lý The Sight), ngày lễ là dịp để có thêm lý do và cơ hội quan tâm nhau, như một lời biết ơn, ghi nhận tình yêu người mà mình hết lòng thương yêu. "Với hầu hết phụ nữ, cứ đến ngày lễ thì ai cũng háo hức nhưng niềm mong đợi không giống nhau. Có người muốn nhận món quà cầu kỳ trong không khí lãng mạn, cũng có người mong mỏi những niềm vui có phần giản đơn. Nhưng tình yêu là sự kết nối lâu dài, yêu thương trong 1 năm trọn vẹn chứ không chỉ riêng ngày lễ, bởi cuộc sống hằng ngày cần nhiều thứ quan trọng hơn. Một người chồng, người bạn trai chịu khó để tâm đến người mình thương, cảm thông, chia sẻ việc nhà và động viên vợ con thì ngày nào cũng là ngày lễ" - bà Mai Thanh Thủy nói. Theo chuyên gia Mai Thanh Thủy, đàn ông mong đợi một bến đỗ (phụ nữ) ấm áp, nơi có thể trú ngụ và được an ủi khi bị tổn thương. Đồng thời, sự khiêm tốn, hiếu thuận với cha mẹ, tốt bụng với anh chị em và người khác là nét tính cách làm dịu lòng đàn ông. Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Phượng Uyên cho rằng "đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ". Đàn ông đôi lúc cũng mệt mỏi và cô đơn, những lúc như vậy, họ cần người vợ, người bạn gái biết sẻ chia, động viên để họ vượt qua. "Những điều nhỏ bé nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong một mối quan hệ tình cảm và ngày lễ là dịp đặc biệt để tỏ lòng. Khi biết trân trọng những điều nhỏ bé, chúng ta sẽ dễ dàng hạnh phúc hơn" - bà Uyên nói. Bà Nguyễn Phượng Uyên cũng lưu ý đàn ông hãy chịu khó lắng nghe phụ nữ, khi tiếp nhận "thông điệp", cần phản hồi tích cực bằng yêu thương, quan tâm. Đó là món quà lớn nhất cho người bạn đời của mình. A.Vũ