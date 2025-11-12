Y tế Bình Minh liên tục bị xử lý vi phạm hợp đồng vì chậm tiến độ

Ngày 7/11/2025, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế ban hành thông báo về việc xử lý hợp đồng đối với vietnamfinance.vn (Y tế Bình Minh), liên quan đến gói thầu “Cung cấp vật tư y tế các chuyên khoa”.

Quyết định xử lý vi phạm hợp đồng đối với Công ty TNHH Y tế Bình Minh.

Theo hợp đồng kinh tế số KQ443/BM-YDH ký ngày 23/6/2025, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp 1.300 chiếc Clip polymer kẹp mạch máu có khóa (xuất xứ Anh). Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, công ty mới bàn giao 948 chiếc, còn thiếu 352 chiếc – tương đương 188,38 triệu đồng hàng hóa chưa thực hiện.

Việc chậm giao hàng khiến gói thầu bị ảnh hưởng tiến độ, buộc bệnh viện chấm dứt phần hợp đồng chưa thực hiện, tịch thu bảo đảm hợp đồng và công khai thông tin vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trước đó, đầu tháng 9/2025, Y tế Bình Minh cũng bị Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An ra quyết định xử phạt hành chính vì chậm tiến độ gói thầu vật tư y tế.

Theo hợp đồng số 28KQ/BVCCTH-BM ký ngày 26/5/2025, công ty được lựa chọn cung cấp 870 cuộn băng bột bó thạch cao (15cm × 4,5m) với tổng giá trị 437,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đến hạn, nhà thầu vẫn chưa giao đủ, chậm tới 64 ngày so với cam kết.

Bệnh viện đã phạt hành chính hơn 1,2 triệu đồng, đồng thời yêu cầu khắc phục, giao hàng đầy đủ. Văn bản cũng cảnh báo: nếu tiếp tục vi phạm, hợp đồng sẽ bị chấm dứt, bảo lãnh thực hiện thu hồi và nhà thầu có thể bị đưa vào danh sách cảnh báo hạn chế đấu thầu.

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Y tế Bình Minh thành lập ngày 7/7/2010, trụ sở tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, vốn điều lệ 10 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bán buôn vật tư, thiết bị y tế và dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng.

Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Hoàng Xuân Quân, nắm giữ 98,92% vốn; phần còn lại thuộc về ông Hoàng Xuân Long (1,08%). Doanh nghiệp đăng ký chỉ 3 lao động, song lại là nhà cung ứng quen thuộc của nhiều bệnh viện, trường đại học y dược và cơ sở y tế công lập trên cả nước.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, trong khoảng 5 năm gần đây, Y tế Bình Minh đã tham gia 285 gói thầu, trúng 225 gói với tổng giá trị khoảng 127,19 tỷ đồng, trong đó 122,77 tỷ đồng là trúng thầu độc lập.

