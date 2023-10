Xuyệt điện cả ngày lẫn đêm bắt 4 con cá sấu sổng chuồng

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, công viên văn hóa An Hòa thời gian qua có nuôi 44 con cá sấu phục vụ khách đến tham quan. Do thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19, hồ nuôi xuống cấp, công viên không có đủ kinh phí sửa chữa nên cá sấu sổng chuồng ra ngoài hồ nước. Đến khoảng 15h chiều 12-10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp đơn vị liên quan cho tát nước hồ nuôi, kiểm đếm rồi xác nhận trong thời gian qua có tổng số 8 con cá sấu sổng chuồng ra ngoài. Mỗi con cá sấu có trọng lượng ước đạt 10-25kg. Đến nay đơn vị đã xác nhận được 4 trong 8 con cá sấu sổng chuồng ra ngoài hồ nước công viên trên. Trong đó, 2 con cá sấu do dân địa phương bắt; 2 con cá sấu do nhân viên công viên bắt; 4 con cá sấu còn lại địa phương đang quyết liệt tìm bắt.