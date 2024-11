Xưởng nội thất cháy lan, nhiều hộ dân bị thiệt hại

Nhà xưởng bốc cháy dữ dội tối 31-10 - Ảnh: Công an Hải Phòng

Tối 31-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo huyện An Dương (TP Hải Phòng) xác nhận cơ quan chức năng đang tích cực khống chế đám cháy tại xưởng nội thất ở khu vực thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Theo vị này, đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản, cơ quan chức năng đang tích cực xử lý.

Trước đó khoảng 18h chiều 31-10, tại khu vực thôn An Dương, xã An Đồng xảy ra cháy lớn.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết đám cháy bắt nguồn từ xưởng nội thất nằm trong khuôn viên một nhà máy, sau đó lan rộng khiến một số hộ giáp ranh bị thiệt hại.

Xưởng nội thất cháy lan khiến các hộ dân giáp ranh bị thiệt hại - Ảnh: Tiến Nguyễn

Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng đã điều động bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa.

Tuy nhiên xưởng nội thất chứa nhiều chất dễ cháy khiến ngọn lửa bốc cao, cháy lan sang các hộ dân lân cận tại khu vực Cống Đông, thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đến 21h40, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực thực hiện các biện pháp chống cháy lan, giảm thiểu thiệt hại cho các hộ dân lân cận.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực xử lý theo quy định.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ