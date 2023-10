Xử phạt người mẫu Ngọc Trinh nhiều lỗi vi phạm, tạm giữ 2 xe phân khối lớn

Liên quan tới vụ việc người mẫu Ngọc Trinh đăng các clip về việc lái xe mô tô mất an toàn, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, chiều 9/10, Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh và Công an TP Thủ Đức đã làm việc với người mẫu này, tạm giữ 2 phương tiện.

Trước đó, ngày 8/10, trên các phương tiện báo chí đưa tin phản ánh một người phụ nữ điều khiển mô tô phân khối lớn buông cả hai tay tại địa bàn TP Thủ Đức và một đoạn clip ngắn trên Facebook có nickname “NGỌC TRINH” có 42,4 nghìn lượt thích, 517 lượt chia sẻ với nội dung một người phụ nữ điều khiển phương tiện xe mô tô biển số 59AA-001.51 di chuyển trên cầu Ba Son.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh xác định, đoạn đường mà đối tượng buông cả 2 tay là đoạn đường nội bộ trên đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức hiện nay do Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh quản lý, đầu tư và xây dựng trong dự khu đô thị Thủ Thiêm chưa đưa vào sử dụng và chưa bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý. Đoạn đường mà đối tượng biểu diễn ngồi trên yên xe và bị ngã xe là đoạn đường Võ Chí Công (Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức) hiện nay do Công an TP Thủ Đức đảm trách công tác đảm bảo TTATGT và xử lý vi phạm về TTATGT. Hai phương tiện là hai xe mô tô phân khối lớn (PKL) biển kiểm soát (BKS) 59AA-001.51; 59AA-000.74 đều do Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh), SN 1989, trú ở TP Thủ Đức là chủ sở hữu.

Công an TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ 2 phương tiện vi phạm của người mẫu Ngọc Trinh.

Phòng CSGT và Công an TP Thủ Đức đã yêu cầu Trần Thị Ngọc Trinh đến làm việc nhưng cô báo cáo bị ngã xe hiện đang bị thương ở chân không đi lại được và đề nghị được làm việc tại nhà. Lực lượng chức năng đã làm việc với Ngọc Trinh tại nhà riêng.

Tại buổi làm việc, Ngọc Trinh đã thừa nhận các hành vi vi phạm. Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trần Thị Ngọc Trinh với nhiều lỗi gồm: “Điều khiển phương tiện che lấp biển số” (mức phạt từ 300.000 - 400.000 đồng), “không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe” (mức phạt từ 1-2 triệu đồng). Riêng việc điều khiển xe mô tô trên 175 phân khối nhưng chưa có giấy phép lái xe, Đội CSGT Bến Thành đã tiến hành tạm giữ phương tiện BKS 59AA-001.51 theo đúng quy định pháp luật.

Đối với các lỗi vi phạm trên địa bàn TP Thủ Đức, Đội CSGT – Trật tự, Công an TP Thủ Đức đã lập biên bản đối với Ngọc Trinh về 2 lỗi: “Không có giấy phép lái xe” (mức phạt từ 1-2 triệu đồng), nằm trên yên xe điều khiển xe (mức phạt từ 6-8 triệu đồng), gắn biển số xe che lấp (mức phạt từ 300.000 - 400.000 đồng). Công an TP Thủ Đức cũng đã tạm giữ phương tiện BKS 59AA-000.74.

Như vậy, ngoài bị xử phạt, Phòng CSGT và Công an TP Thủ Đức đã tạm giữ 2 xe mô tô phân khối lớn BKS 59AA-001.51 và 59AA-000.74 vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Hình ảnh người mẫu Ngọc Trinh lái xe mất an toàn.

Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trong quá trình tham gia giao thông đường bộ; đồng thời cho biết đang tiếp tục phối hợp Công an TP Thủ Đức xử lý nghiêm các lỗi vi phạm nêu trên theo đúng quy định; khẳng định sẽ kiên quyết xử lý đối với hành vi vi phạm của Ngọc Trinh và các người vi phạm là diễn viên, người mẫu, nghệ sĩ... có tầm ảnh hưởng lớn trên các nền tảng mạng xã hội và các đối tượng thanh thiếu niên, không để cổ súy cho hành vi vi phạm gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Tác giả: Thu Thuỷ

Nguồn tin: cand.com.vn