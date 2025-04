Xử lý nghiêm trường hợp hành hung nhân viên y tế khi đang ép tim cứu bệnh nhân

Ngày 27/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip các bác sĩ, điều dưỡng của Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) cấp cứu trường hợp bệnh nhi 12 tuổi bị sốc phản vệ sau khi tiêm thuốc kháng sinh. Trong lúc các bác sĩ đang nỗ lực ép tim, người nhà đã xông vào phòng cấp cứu lăn lộn gào khóc, dùng lời lẽ miệt thị, công kích, chửi bậy, gây khó khăn, cản trở các y, bác sĩ. Thậm chí, một người đàn ông còn đạp vào bụng nam điều dưỡng khi anh này đi lấy xe và dụng cụ để cấp cứu bệnh nhân.

Theo BSCK2 Vi Quốc Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nam điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân đạp vào bụng được đưa đi siêu âm, chụp chiếu, kiểm tra. Hiện sức khoẻ của nam điều dưỡng ổn định, thực hiện công tác chuyên môn bình thường.

Các bác sĩ đang hồi sức tim phổi cứu bệnh nhi.

Bé trai bị tai nạn giao thông được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, vùng trán, chân tay xuất hiện vết sưng nề bầm tím, chảy máu.

Chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy trẻ bị xuất huyết não tụ máu ngoài màng cứng, tụ khí ngoài màng cứng thùy trán phải... Bệnh nhi được chỉ định dùng thuốc giảm đau, tiêm kháng độc uốn ván, kháng sinh.

Khi điều dưỡng đang tiêm kháng sinh đường tĩnh mạch, bé trai có biểu hiện sốc phản vệ, khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt và rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn.

Phát hiện người bệnh có các biểu hiện sốc phản vệ, nhân viên y tế của Trung tâm thực hiện đầy đủ quy trình hồi sức tim phổi cấp cứu sốc phản vệ, báo động cấp cứu toàn viện.

Theo BS Hương, mặc dù liên tục bị người nhà cản trở, gây khó khăn nhưng bằng trách nhiệm, chuyên môn và y đức, các y bác sĩ vẫn tập trung cấp cứu, không bỏ rơi người bệnh, không đôi co với người nhà.

Nam điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân đạp vào bụng.

Sau khoảng 3 phút, tim của bé trai đã đập trở lại. 5 phút sau, bệnh nhân đã tỉnh, gọi hỏi biết, huyết áp ổn định. Sau 20 phút, bệnh nhi tỉnh táo, thở oxy qua gọng kính, có thể giao tiếp bình thường.

Bệnh viện đã gửi tài liệu đến cơ quan Công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước sự việc trên, ngày 28/4, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ chủ động phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh trật tự, trong đó có thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Bệnh viện quan tâm, động viên kịp thời sức khỏe, tinh thần của người bệnh và nhân viên y tế bị ảnh hưởng của vụ việc nêu trên.

Tác giả: Trần Hằng

Nguồn tin: cand.com.vn